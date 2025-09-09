ÁÆÉÊ¡¢1¿Í»¿ÈÝ¤Ç¡Ö°ðÅÄ¥¨¥íDM»ö·ï¡×¤Î ¡ÈÎ¢Â¦¡É ¸ø³«¡Ä¤¤¤Þ¤À¿¡¤¨¤Ê¤¤¡ÖËÜ¿Í¤¬Á÷¤Ã¤¿Àâ¡×¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤¬¡¢9·î8Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¹±Îã¤Î¡Ö1¿Í»¿ÈÝ¡×¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¿ÒÌé¤Î°ãË¡ÌôÊª»ö·ï¤ä¡¢¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦»°¾åÍª°¡¤ÎÆ°²è¤ËSixTONES¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿·ï¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó°ðÅÄÄ¾¼ù¤ÎInstagram¾è¤Ã¼è¤êÈÈ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¡¢°ðÅÄÌ¾µÁ¤ÎInstagram¤«¤éÀÅª²èÁü¤òÍ×µá¤¹¤ëDM¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¡¢YouTuber¡Ö¥³¥ì¥³¥ì¡×¤Ë½÷À¤¬¹ðÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂçÁûÆ°¤Ë¡£
¡¡Åö½é¤«¤éµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿°ðÅÄ¤Ï¡¢9·î5Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÔËÍ¤ÎSNS¤ò¾è¤Ã¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈÈ¿Í¤¬·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÊó¹ð¡£ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î32ºÐÃËÀ¤Ç¡¢°ðÅÄ¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤ä»áÌ¾¤Ê¤É¤«¤é¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò¿äÂ¬¤·¡¢°ðÅÄ¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡¢16²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÈ¿±þ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¡Ø1¿Í»¿ÈÝ¡Ù¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡Ê¤³¤Î·ï¤ò¡Ë¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ðÅÄ¤µ¤ó¡¢¤¹¤Þ¤ó¡£¤¢¤¢¡¢ÀèÇÚ¤«¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤ËËÍ¤âµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤¿¤À¤¡¡ª ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Æ¤Æ¤â¡¢¥¨¥íDM¤Ï°ðÅÄËÜ¿Í¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¡Á¡ª¡×¤ÈÂÖÅÙ¤òÉ¿ÊÑ¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÉ´Êâ¾ù¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¨¥íDM¤Ï°ðÅÄ¤µ¤ó¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£²¶¤Ï¤³¤Î¼çÄ¥¤òÊÑ¤¨¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢
¡Ö´ñÀ×Åª¤Ê½õ¤«¤êÊý¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Á¤ã¤¦¤«¡©¡¡¼«Ê¬¤Ç¥¨¥íDM¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ë»þ´ü¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Æ¤ë»þ´ü¤È¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡ÊÁêÊý¤Î¡Ë¤æ¤º¤ë¤µ¤ó¤Ë¤âÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Ø¤ó¤±¤É¡¢¶»¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê¡×
¡Ö¤½¤â¤½¤â¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤ä¤«¤é¤Ê¡×
¡¡¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡ÖÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÈÈ¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¿¤·¤«¤ËÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Î»ØÅ¦¤É¤ª¤ê¡¢Åö»þ°ðÅÄ¤µ¤ó¤¬ÀÅª¤ÊDM¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¡ÈÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É ¤È¤¤¤¦¾ÚÌÀ¤ÏÆñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢¿¿Áê¤Ï°Ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÆ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢°ðÅÄ¤µ¤ó¤ÎÆ±´ü·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ·Å¤µ¤ó¤¬¡¢ºòÇ¯12·î¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡Ø¤³¤ì¥Þ¥¸¤Ç¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ù¡Ø¡Ê¾è¤Ã¼è¤ê¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¡Ù¤È¡¢Ï³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£
¡¡¸þ°æ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¡Ê°ðÅÄËÜ¿Í¤¬¡ËÁÜººÃæ¤ä¤Î¤Ë¡¢³°¤Ç¸À¤¦¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¾¡ª¡Ù¤È¡¢¸þ°æ¤µ¤ó¤¬ ¡È¾ðÊóÏ³±Ì¡É ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢ÁÆÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼Õ¤ì¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²¶¤¬¼Õ¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¡ª¡×¡Ö²¶¤À¤±¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¿¡£¼þ¤ê¤Î·Ý¿Í¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤È¤ó¤Í¤ó¡£¤¤¤Þ¤³¤¾¤Ã¤Æ¡Ø°ð¤Á¤ã¤ó¡¢¥·¥í¤ä¤Ã¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¸À¤¦¤Æ¤ë¤±¤É¡¢·Ý¿Í¤Î»Å»ö¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤¬¤Ê¡¢¤ªÁ°¤é¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö1¿Í»¿ÈÝ¡×¤Ï¡¢ÁÆÉÊ¼«¿È¤Î°Õ¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥³¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯´ë²è¡£8Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤³¤Î²ó¤Ë¤Ï¡¢¸ø³«¤«¤é20»þ´Ö¤ÇÌó1600·ï¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂ¿¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£