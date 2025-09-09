「ママコーデ」何着る？→【無印良品】で揃えるのが大・大・大正解かも！

日常に追われるなかでもおしゃれは諦めたくない！ そんなママさんが着るべき服に悩んだときに大きな味方になってくれるのが、気負わず着られるアイテムが揃う【無印良品】と言えそうです。今回は「#ママコーデ」のハッシュタグで、無印良品のアパレルを使ったおしゃれなコーデを提案しているスタッフ、@mujistaff.daimyoさんのInstagram投稿をご紹介。ワンツーのシンプルコーデでサマ見えさせる着こなしのポイントをお届けします。

小物で遊べる気楽なオールブラックのワンツー

ベルトやシューズといった小物が映える、黒のワントーンで揃えたカジュアルなワンツー。トップスに無地ではなく細めのボーダー柄を選べば、コーデが単調に見えにくくなります。ガシガシ歩けるスニーカーも、華やかな色味で遊びをプラスできるのがオールブラックコーデの利点。腕まくりで肌見せを意識すると、より抜け感のある着こなしに。

着回し力高めなキャミワンピースを潔く主役に

手持ちのTシャツやブラウスと組み合わせるだけでコーデの印象チェンジを図れるキャミワンピースは、ママさんも1着持っておくと頼りになりそう。わずかにフレアになった美しいシルエットのデザインなら上品さや女性らしさを醸し出しつつ、動きやすさも損ねません。足元はしっかり足をホールドする甲が深めのパンプスで、キレイめに寄せるのがGOOD。

旬のブラウンを上下で揃えてこなれ見え

2025年の旬カラーであるブラウンは、ワントーンコーデにするだけで簡単にこなれ見えを狙えるのが魅力。グラデーションを意識して、上下のブラウンの濃度に差をつければ、ワントーンでもおしゃれなニュアンス感を演出できます。ガバッと手間なく着られる透かし編みのメッシュトップスが、コーデの頑張りすぎないアクセントに。

主役級のティアードスカートで悩まず華やか

悩まず華やかな着こなしが完成する、マドラスチェックのティアードスカートを一点投入で。ラフなTシャツとあわせても手抜き感をセーブしやすく、忙しいママさんもドレッシーな装いを楽しめそうです。存在感バツグンなスカートを引き立てるべく、小物は盛りすぎないスマートなデザインが好相性。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ