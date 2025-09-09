Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月9日は、最新世代GPU GeForce RTX 5060を搭載したMSIのグラフィックボード「GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC 」がお得に登場しています。

2基のトルクスファン5.0を搭載しており、効率よく熱を排出し、長時間のゲームプレイでも安定した動作を実現するスグレモノですよ！

■この記事で紹介されている商品

MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC WHITE グラフィックスボード VD9186 50,482円 （16%オフ） Amazonで見る PR PR

安定冷却と高性能を両立。GeForce RTX 5060を搭載したMSIの最新型グラフィックボードが16％オフ！

最新世代GPU GeForce RTX 5060を搭載したMSIの「GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC 」が16％オフとお得に登場。2基の冷却ファンやHDMI／DisplayPort両対応など、安定性と使いやすさを兼ね備えています。

8GB GDDR6メモリを備え、最新ゲームはもちろん、映像編集やクリエイティブ作業まで幅広く対応します。

グラフィック性能を安定して引き出すには冷却が不可欠。このモデルは2基のトルクスファン5.0を搭載しており、効率よく熱を排出し、長時間のゲームプレイでも安定した動作を実現します。

豊富な端子も搭載し、複数モニター環境を構築したいユーザーにもオススメ

HDMI 2.1bおよびDisplayPort 2.1bポートを備え、最大4画面までの同時出力に対応しているのも◎。複数モニター環境を構築したいユーザーにもオススメです。

また、AIを活用したDLSS 4により、ゲームのフレームレートを向上させ、より滑らかな映像を実現しているのも嬉しいポイント。

RTX 5060搭載、安定冷却性能、豊富な端子を揃えたMSIの「GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC」。ゲーマーとクリエイターが最新世代のゲーム環境を手に入れるなら、この最新型グラフィックボードが有力候補になることでしょう。

なお、上記の表示価格は2025年9月9日17時現在のもの。

変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

