元ソフトボール女子日本代表の山根佐由里さん（36）が9日までに自身のインスタグラムを更新。トヨタ自動車を退職し、生活拠点を米国へ移すことを明かした。

山根さんは「ご報告」とし「このたび、長くお世話になったトヨタ自動車を退職し、生活の拠点をアメリカへ移すことになりました」と発表した。

同社を退職することに「トヨタで過ごした15年半…8年は選手として、また7年半は会社員として多くの経験を与えてくださったこの会社に心から感謝しています」と振り返り「ありがとうございました」と感謝を記した。

また「一旦9月に米国へ行きますが、11月には一時帰国」と今後の予定を明かしつつ「これを機に、日本とアメリカの2拠点でのソフトボール普及活動をしていきたいと考えています！」と伝えた。

「2028年に迫るLAオリンピックに向けて、日米の両面からソフトボールを盛り上げていけたらと思います」と意気込みを記し「今後のお仕事のご依頼は引き続き、本アカウントのDMへいただけますと幸いです」としている。

山根さんは2010年にトヨタ自動車入社。世界女子ソフトボール選手権（ベネズエラ）、14年世界女子ソフトボール選手権（オランダ）出場、16年WBSC世界女子ソフトボール選手権（カナダ）に出場。17年に現役引退し、昨夏の東京五輪ソフトボールでは解説者として活躍した。