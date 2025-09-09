¡Ú ÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò ¡Û¡¡¥ß¥é¥Î¿·À¸³è¤ÎÆüÍËÆü¡Ö¥¢¡¼¥ë¥Ç¥³¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤â¤¦¶½Ê³¾õÂÖ¡×1930Ç¯Âå¤ÎÎò»ËÅª·úÃÛ¤òËþµÊ
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥é¥Î¤Ç¤Î¿·À¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÆüÍËÆü¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ß¥é¥Î¤ËÍè¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÆüÍËÆü¡£ËèÆüÊÒÉÕ¤±¤äÇã¤¤½Ð¤·¤ËÄÉ¤ï¤ìÈè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¾¯¤·¤Î¤ó¤Ó¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö1932Ç¯¤«¤é35Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¥¢¡¼¥ë¥Ç¥³¤Î@villanecchicampiglio ¤Ø¡£¥¢¡¼¥ë¥Ç¥³¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤â¤¦¶½Ê³¾õÂÖ¡×¤È¥¢¡¼¥ë¥Ç¥³ÍÍ¼°¤Î·úÊª¡Ö¥ô¥£¥é¡¦¥Í¥Ã¥¡¦¥«¥ó¥Ô¥ê¥ª¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·úÊª¤Ï2001Ç¯¤Þ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë²ÈÂ²¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾¡¼ê¤ËÀ¸³è¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È³Ú¤·¤²¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÉô¤ÎÍÍ»Ò¤â¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÐÂ¤¤ê¤ÎÃÈÏ§¤äÌÚÀ½¤ÎËÜÃª¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¿§¤Î¥½¥Õ¥¡¤Ê¤É¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÆâÁõ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢½Å¸ü¤ÊÌÚÀ½¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¥é¥¤¥Õ¥ë¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ËÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áë¤«¤é¤ÏÈþ¤·¤¤Äí±à¤Î·Ê¿§¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Ãæ±û¤Ë¤ÏÄ¹Êý·Á¤Î¥×¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²ÖÃÅ¤¬À°Á³¤ÈÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï·úÊª¤ÎÁ°¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤â¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¹õ¤¤¥¹¥«¡¼¥È¡¢¹õ¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¤¤¤¦ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥ß¥é¥Î¤ÎÆüº¹¤·¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ß¥é¥Î¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¶á¤¯¤Ë¤ÏÄÕ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤«¤Ê¡©¤ä¤Ï¤êÈþ¤·¤¤·úÊª¤¬¤¢¤ê¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·À¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é1½µ´Ö¤Ç¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÏËèÆüÊ¿¶Ñ12.3¥¥í¤âÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÌÜÅªÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ë¡¢¥á¥È¥í¤ÈÅÌÊâ¤Ç10Ê¬¤¯¤é¤¤¤·¤«°ã¤ï¤º(¤¿¤Þ¤¿¤Þ»ä¤ÎÌÜÅªÃÏ¤¬¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬)¡¢·ë¶ÉÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÌë¤Ï¥°¥Ã¥¿¥ê¡×¤ÈÈè¤ì¤âÀµÄ¾¤ËÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥é¥Î¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê·úÃÛÊª¤Ç¤¢¤ë¥É¥¥¥ª¡¼¥â¡ÊÂçÀ»Æ²¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÖÇã¤¤½Ð¤·¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ë¥Ñ¥Ã¤È²£¤ò¸«¤¿¤é¡¢¡Ø¤¦¤ï¤Ã¡¡Duomo¤À¤¢¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇËèÆü³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·Á¯¤Ê¶Ã¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìë¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥É¥¥¥ª¡¼¥â¤ÎÁñ¸·¤Ê»Ñ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÂçÀ»Æ²¤ÎºÙ¤«¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¡¢¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·À¸³è¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖWiFi¤Ï¤¤¤ÄÀÜÂ³¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²ÙÊª¤ÏÇÛÁ÷ºÑ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ð¤«¤êÉÝ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Äµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Ê¤¤ã¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÆü¡¹¤Î¾®¤µ¤Ê³Ú¤·¤ß¤â¸«¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÄ«¤Î¥«¥×¥Ã¥Á¥ç¤ÏÁ°²ó¤´Êó¹ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë²ó¿ô·ô¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö1½µ´Ö¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£³§ÍÍ¤âÂÎÄ´¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
