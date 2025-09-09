Photo: 神津文人

今年7月、ブルックスが誇るロングセラー「ゴースト」シリーズの最新作、「ゴースト 17」が発売されました。老舗ブランドの大定番モデルは、一体どんなシューズに進化したのでしょうか。

ブルックスは、1914年にアメリカで創業。110年以上の歴史があるブランドです。かつては総合スポーツブランドでしたが、2001年からランニング専業ブランドに。アメリカのランニング専門店では、No.1シェアを誇っています。実際アメリカに行くと（筆者がアメリカ本土を最後に訪れたのはコロナ禍前ですが）、本当にたくさんの人がブルックスのシューズを履いてランニングを楽しんでします。

ゴーストの初代モデルが登場したのは、2008年。以来、数々の業界賞を受賞してきた人気シリーズです。

前作よりもソールが厚くなりました

Image: BROOKS ブルックス「ゴースト 17」。18,700円（税込）。写真のカラーはサンド。タウンユースもしやすいカラーです

ミッドソールには、液化窒素ガスを混合して臨界発泡させたDNA LOFT v3（従来素材と比べるとエネルギーリターンが大きい上に、軽く、耐久性も高いという凄い素材）が前作に引き続き採用されています。

Photo: 神津文人 前足部は前作よりも3mm厚くなっています

大きなアップデートポイントは、ソール厚のアップ。前作よりも前足部が3mm、踵部が1mmアップしました。クッション性、反発性が向上したのと同時に、踵部と前足部の高低差（いわゆるドロップ）が12mmから10mmに変わったということになります。

Photo: 神津文人 ミッドソールの素材は前作と同じくDNA LOFT v3を採用

ちなみに、ランニングシューズのドロップは4〜10mmのものが多く、ドロップの高い（高低差が大きい）シューズは、ビギナーでも着地から蹴り出しまでの重心移動がしやすいとされ、ドロップが低い（高低差が）シューズは、中足部や前足部で着地をしている（したい）ランナーに適していると言われています。

履き口の設計を見直し、アッパーも変更

Photo: 神津文人 上が「ゴースト 16」、下が「ゴースト 17」。踵部の形状が変わりました

「ゴースト 17」は、前作から履き口周辺、特にヒール部分の設計を見直し。脱ぎ履きがしやすく、アキレス腱への刺激が少ないものになりました。筆者自身、前作「ゴースト 16」を履いていて踵周辺が気になったことはないのですが（むしろホールド感があって好きだったので）、アキレス腱に触れる感じがあったという人にとっては、嬉しいアップデートだと思います。踵のホールド感は前作同様、十分にあるのでご安心を。

Photo: 神津文人 アッパーは足にソフトにフィット。踵はしっかりホールドされます

アッパーには、ダブルジャガードエアメッシュを採用。前作以上にソフトな足あたりになった感覚があります。もちろん通気性もバッチリ。

一番変わったのは蹴り出し時の感覚!?

Photo: 神津文人 ロードだけでなく公園のクロカンコースも走ってみましたが、快適でした

筆者が思う「ゴースト」シリーズの魅力は、走っていて気になることがないところ。柔らか過ぎる、硬過ぎる、重い、不安定、擦れが気になるといったことがなく、良い意味でシューズの存在感がありません。フカフカ、バウンシー、グイグイ前に進むといった派手さもないのですが、快適度がとても高いシューズです。

特に前作「ゴースト 16」は、完成度が高く、とてもお気に入りのシューズでした。それゆえ、今回のアップデートは楽しみな気持ちと不安な気持ちが半々だったのですが、「ゴースト」らしさは失われておらず、安心しました（笑）。

足とシューズの一体感、着地時のクッション感と安定感のバランスの良さ、踵から前足部へのスムーズな重心移動といったところは、「ゴースト 16」と「ゴースト 17」で、それほど大きく変わっていない気がします。

一番変化を感じたのは、蹴り出し時の感覚。これは前足部が3mm厚くなり、ドロップが12mmから10mmに変わったからだと思います。

「ゴースト 16」は、蹴り出し時、ドロップの高さに任せてコロンと抜けていくような感覚がありましたが、「ゴースト 17」は厚くなったミッドソールの反発性でポンと押し出されるような感覚があります。「ゴースト 16」はクラシックなライド感でしたが、「ゴースト 17」は今っぽさがあり、スピードも出しやすくなっている気がします。好みが別れそうではありますが、履き分けて楽しむのもいいかもしれません。

Source: ブルックス, Photo: 神津文人