½÷Í¥µÈ¹ÔÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬2Æü¸áÁ°0»þ19Ê¬¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬9Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£90ºÐ¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
µÈ¹Ô¤µ¤ó¤Ï¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ä±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£¿Íµ¤ºî¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï79Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¤ÇÂè1¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢²ÈÄí²Ê¶µ»Õ¤ÎÃÓÆâÍ§»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£»¨²ß¤ò°·¤¦¼Â²È·ó¼«Âð¤Î¡ÖÃÓÆâ¾¦Å¹¡×¤Ë¤Ï¡¢ÉðÅÄÅ´Ìð±é¤¸¤ëºäËÜ¶âÈ¬¤¬²¼½É¡£µÈ¹Ô¤µ¤ó¤ÏÁ´8¥·¥ê¡¼¥ºÃæ6¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
¥É¥é¥Þ¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¤Ç¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºùÃæ³Ø¤Ç¶µ°÷¤ò±é¤¸¤¿¼ç¤Ê½Ð±éÇÐÍ¥¤Î¶á¶·
¢¨ÇÐÍ¥Ì¾¡¢ÌòÌ¾¡ÊÃ´Åö¶µ²Ê¡Ë¶á¶·¤Ê¤É
¢¡ÉðÅÄÅ´Ìð¡Ê76¡Ë¡áºäËÜ¶âÈ¬¡Ê¹ñ¸ì²Ê¡Ë¡¡¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¶È¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ14Ê¬¡Ë¤Ë²ÐÍË¤È¿åÍË¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç½Ð±éÃæ¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ö³¤±çÂâ¡×¥Ü¡¼¥«¥ë¡£
¢¡ÀÖÌÚ½Õ·Ã¡á·¯ÄÍÈþÌï»Ò¡Ê¹»Ä¹¡Ë¡¡Æ±¤¸¤¯TBS·Ï¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¡¢Àô¥Ô¥ó»Ò±é¤¸¤ë²Ç¤ò¥¤¥Ó¤ëµ´²ÇÌò¤¬Åö¤¿¤êÌò¤Ë¡£18Ç¯¤Ë94ºÐ¤Ç»àµî¡£
¢¡¿¹ÅÄ½çÊ¿¡Ê71¡Ë¡á´¥Í§É§¡Ê¿ô³Ø²Ê¡Ë¡¡¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î±àÄ¹ÀèÀ¸Ìò¤Ê¤É¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Ì¾¼èÍµ»Ò¡Ê68¡Ë¡áÅÄÂô±Ù»Ò¡ÊÈþ½Ñ²Ê¡Ë¡¡±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌöÃæ¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏNHK BS¡ÖTRUE COLORS¡×¤Ë½Ð±é¡£
¢¡¾åÛê¹±É§¡áÉþÉôÈ¥¡Ê¼Ò²ñ²Ê¡Ë¡¡º£Ç¯7·î22Æü¡¢Ï·¿ê¤Î¤¿¤á85ºÐ¤Ç»àµî¡£
¢¡ºâÄÅ°ìÏº¡áº¸±¦ÅÄ¡Ê±Ñ¸ì²Ê¡Ë¡¡23Ç¯¤Ë89ºÐ¤Ç»àµî¡£
¢¡ÁáºêÊ¸»Ê¡áÌîÂ¼¹§°ìÏº¡Ê¶µÆ¬¡¢¹»Ä¹¡Ë¡¡Âè4¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¹»Ä¹¤Ë¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¸å¤Î96Ç¯3·î¤Ë67ºÐ¤Ç»àµî¡£
¢¡³ýÅçÀ®Èþ¡Ê82¡Ë¡á¹ñ°æÈþÂå»Ò¡ÊÍý²Ê¡Ë¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï23Ç¯¤ÎTBS·Ï¡ÖÍ¼Êë¤ì¤Ë¡¢¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¤Ë½Ð±é¡£
¢¡Ê¡ÅÄ¾¡ÍÎ¡Ê70¡Ë¡á°ËÅì¡ÊÊÝ·òÂÎ°é²Ê¡Ë¡¡¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡Ö¼¼ÀÑ¸÷¡×¤È¤·¤Æ¤â¾®Àâ²È³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂåÉ½ºî¤Ë¡ÖÅÔÎ©¿å¾¦¡ª¡×¡ÖµÇ°»î¹ç¡×¤Ê¤É¡£
¢¡¶âÅÄÌÀÉ×¡Ê70¡Ë¡áËÌ¾°ÌÀ¡Ê¼Ò²ñ²Ê¡Ë¡¡º£Ç¯2·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖTHE RIGHTMAN¡¡ÀµµÁ¤ÎÃË¡×¤Ç¼ç±é¡£
¢¡¹âÈª½ß»Ò¡Ê70¡Ë¡áËÜÅÄÃÎÈþ¡ÊÍÜ¸î²Ê¡Ë¡¡º£Ç¯¤ÏWOWOW¥É¥é¥Þ¡Ö²øÊª¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£
¢¡»³ºê¶äÇ·¾ç¡Ê63¡Ë¡á±óÆ£Ã£Ìé¡ÊÍý²Ê¡Ë¡¡¡Ö¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¤¬½ÐÀ¤ºî¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡ÊÂè2¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¡£
¢¡¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ¡Ê69¡Ë¡áÃæÌîÌÀ¡Ê¹ñ¸ì²Ê¡Ë¡¡7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¼Ò²ñÌ±¼çÅÞ¤«¤é¡ÖÈæÎã¶è¤Ç½ÐÇÏ¡£Ìó20Ëü¤Î¸Ä¿ÍÆÀÉ¼¤Ç½éÅöÁª¡£