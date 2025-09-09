元NGT48の荻野由佳（26）が9日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。

荻野は「先日、無事に第一子を出産しました！」と報告。「出産は想像以上に大変で、まさに奇跡の連続でした！それでも、産声を聞いた瞬間に全ての力が抜け、初めて抱きしめたときには痛みも何もかも忘れるほどの喜びで、涙が止まりませんでした」と振り返った。

さらに「トツキトオカ、お腹の中で胎動を感じながらすくすく育ってくれた我が子。ようやく会えたその瞬間は、何にも代えがたい感動で胸がいっぱいでした」としみじみ語り、「ずっとサポート・ケアをしてくれた家族、そして産院の先生方には心から感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝をつづった。

また「これまでSNS上でも温かく見守ってくださった皆さん、本当にありがとうございます」とファンに感謝を伝え、「仕事終わりで疲れている中でも、毎日欠かさず最後の時間まで面会に来てくれた夫 ミルクやオムツ替え、抱っこも積極的に頑張り、私のケアまでしてくれました！ありがとうねぇ！！」と夫への感謝も記した。

最後に「これからは家族みんなで力を合わせて、我が子を何よりも幸せにできるようにまだまだ未熟な私ですが、母として強く成長しながら、精一杯頑張っていきます！」と決意をつづった。