ここからは気象予報士の小野さんです。

お願いします。あす10日からの天気のポイントです。

あす10日、あさって11日、石川県内は激しい雨が降る所があるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。



10日朝9時の予想天気図です。

前線が本州付近に停滞するでしょう。あす10日の石川県内は、激しい雨の降る所がある見込みです。前線の少しの位置の違いで、雨の降り方が変わってきます。ご注意ください。





雨と風の予想です。

あす10日朝にかけては、強い雨は予想されていません。10日午前中、西から強い雨が近づいてきます。昼過ぎには雨の降り方が強まりそうです。このコンピューターの予想では、10日夜は小康状態ですが、雨はあさって11日前半まで降りやすいでしょう。



予想される雨量です。

あす10日の1時間雨量は、多い所で加賀・能登ともに30ミリ、24時間雨量は、10日夕方までの多い所で加賀で50ミリ、能登で60ミリ、さらに、あさって11日夕方までは、多い所で加賀・能登ともに80ミリです。

土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。



今後の雨の情報にご注意ください。