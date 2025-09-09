¶ÛµÞÁö¹ÔÃæ¤ÎµßµÞ¼Ö¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾×ÆÍ ÈÂÁ÷ÃÙ¤ì¤¿77ºÐÃËÀ¤¬µÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ç»àË´ ÃÙ¤ì¤È¤Î´ØÏ¢¤Ï¡ÖÄ´ººÃæ¡×
¡¡°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô¤Ç9·î8Æü¡¢¶ÛµÞÁö¹ÔÃæ¤ÎµßµÞ¼Ö¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾×ÆÍ¤·¡¢ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ËÒ»Ô¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½ÕÆü°æ»ÔÅÄ³ÚÄ®¤Î¸©Æ»¤Ç8Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢¶»¤Î¶ì¤·¤ß¤òÁÊ¤¨¤¿77ºÐ¤ÎÃËÀ¤òÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿µßµÞ¼Ö¤¬¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ(77)¤ÏÊÌ¤ÎµßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅþÃå¤¬20Ê¬¤Û¤ÉÃÙ¤ì¡¢»ö¸Î¤«¤é¤ª¤è¤½2»þ´Ö20Ê¬¸å¤ËµÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®ËÒ»Ô¾ÃËÉ¤Ï¡¢ÈÂÁ÷¤ÎÃÙ¤ì¤¬´µ¼Ô¤Î»àË´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡ÖÄ´ººÃæ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö»þ¡¢µßµÞ¼Ö¤Ï¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¼ÖÀþ¤òµÕÁö¤¹¤ë·Á¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸Êý¸þ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡¢¸ºÂ®¤·¤¿Á°¤Î¼Ö¤ò¤è¤±¤¤ì¤º¡¢µßµÞ¼ÖÂ¦¤Î¼ÖÀþ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£