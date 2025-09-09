¥´¥ßÀ¶ÁÝ·Ý¿Í¡¢¤Ó¤ó¥´¥ß¤Î°Õ³°¤Ê¡ÈÍî¤È¤··ê¡É¤ò²òÀâ¡ÖÍÏ¤±¤ë²¹ÅÙ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥´¥ßÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×¤ÎÂìÂô½¨°ì¤¬¡¢9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£¤Ó¤ó¥´¥ß¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¥ê¥Ó¥¢¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂìÂô½¨°ì¿Í¤¬¡Ö¥±¥ß¥«¥ë¥é¥¤¥È¡×¤Î¼Î¤ÆÊý¤òÅÁ¼ø¡ª¡Ö¥É¥ë¥ò¥¿¤Ë¤ÏÍ±×¤Ê¾ðÊó¤À¡×
¡¡Æü¡¹¤´¤ß¤ÎÊ¬ÊÌÊýË¡¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ëÂìÂô¤Ï¡¢¤ª¼ò¤äÄ´Ì£ÎÁ¡¢¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¬¥é¥¹¥´¥ß¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Ó¤ó¤ÎÊ¬ÊÌÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£
¡¡¡ÖÂÑÇ®À¥¬¥é¥¹¤Ï»ñ¸»¤Î¤Ó¤ó¤ÎÆü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÏ¤±¤ë²¹ÅÙ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ÂÑÇ®À¤Î¿©´ï¤äÓ®Æý¤Ó¤ó¤ÏÉÔÇ³¤´¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Çß¼ò¤Î¤Ó¤ó¤ÏÂÑÇ®À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤Ó¤ó¤Ë½Ð¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ª¡ÊÉÔÇ³¤´¤ß¤ÎÃÏ°è¤¢¤ê¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸¤Ó¤ó¤Ç¤âÂÑÇ®À¤«ÈóÂÑÇ®À¤«¤ÇÊ¬ÊÌ¤¹¤ë¼ïÎà¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¢£ÂìÂô½¨°ì¡Ê¤¿¤¤¶¤ï ¤·¤å¤¦¤¤¤Á¡Ë
1976Ç¯9·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1998Ç¯¤ËÀ¾ËÙÎ¼¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×¤ò·ëÀ®¡£2012Ç¯¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¤â¤´¤ß¼ý½¸²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¡¢SNS¤Ç¤´¤ß¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆ¦ÃÎ¼±¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÂìÂô½¨°ì¡Ê¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡Ë¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@takizawa0914¡Ë
