¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¥Ï¥ß¥¯¥Þ¤¬¥¾¥ó¥Ó¡¦¥Ç¡¦¥À¥ó¥¹¡ª¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ ÆÃÊÌ¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡×
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤¬¡¢2025Ç¯9·î9Æü(²Ð)¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢½é¤ÎËÜ³Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³«ºÅ¡ª
USJ¤Î½©¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù¤¬ËüÇî²ñ¾ì¤Ø½ÐÄ¥¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¶²ÉÝ¤ÈÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ ÆÃÊÌ¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡×
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯9·î9Æü(²Ð)
¼Â»Ü»þ´Ö¡§
1)18:30¡Á18:45
2)19:30¡Á19:45
3)20:30¡Á20:45
³«ºÅ¾ì½ê¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ ËÌ
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¡¢2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Î½é¤ÎËÜ³Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¡ÈÄ¶Ç®¶¸¡ÉÆÃÊÌ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤È¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Î¿Íµ¤¼Ô¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡×¤ä¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤³¤ÎÆü¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¡Ø¥¾¥ó¥Ó¡¦¥Ç¡¦¥À¥ó¥¹¡Ù¤ò¡¢²ñ¾ì°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
°ìÌë¸Â¤ê¤Î¡ÈÄ¶Ç®¶¸¡ÉÆÃÊÌ¥¹¥Æ¡¼¥¸
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏMC¤ÎÅÐ¾ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢USJ¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÂç¿Íµ¤¥À¥ó¥¹¡Ø¥¾¥ó¥Ó¡¦¥Ç¡¦¥À¥ó¥¹¡Ù¤Î¿¶ÉÕ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥²¥¹¥È¤È°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Îý½¬¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢King Gnu¤Î³Ú¶Ê¡ÖSO BAD¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ø¥¾¥ó¥Ó¡¦¥Ç¡¦¥À¥ó¥¹¡Ù¤òÍÙ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÅÙ¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ï°ìÊÑ¡£
¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Î¿Íµ¤¼Ô¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡×¤È¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Á¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀêµò¤·¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥·¥ç¡¼¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤¬ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£
¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡×¡¢¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ²ñ¾ì¤Î¥²¥¹¥ÈÁ´°÷¤Ç¡Ø¥¾¥ó¥Ó¡¦¥Ç¡¦¥À¥ó¥¹¡Ù¤òÍÙ¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤ÎÆü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÌë¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã´Åö¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
Âè1²óÌÜ¤Î¥·¥ç¡¼½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¹çÆ±²ñ¼Ò¥æ¡¼¡¦¥¨¥¹¡¦¥¸¥§¥¤ ¥¨¥¯¥¹¥¿¡¼¥Ê¥ë¡¦¥¢¥Õ¥§¥¢¡¼¥ºÉô ÉôÄ¹ ÇëÄí¹¨(¤Ï¤®¤Ë¤ï ¤Ò¤í¤·)»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆü¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³µÍ×¤ò¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
ËÜÆü¤Ï¡¢USJ¤È2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤È¤Î½é¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Õ¥é¡¼¥Ê¥¤¥È¡×¤Î¼èºà¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤ÎÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
USJ¤ÈËüÇî¶¨²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
2020Ç¯11·î¤ËÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤ÈÂçºå¡¦´ØÀ¾¤Î³èÀ²½¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì°ÊÍè¡¢Ìó5Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÍÍ¡¹¤Ê¶¨¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢USJ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈËüÇî¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢USJ¤ÈËüÇî¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¹¹ðÁÇºà¤òºîÀ®¤·¡¢¡ÖÂçºå¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤éUSJ¤ÈËüÇî¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÏ¢·È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿Íºà³èÍÑ¤ÎÌÌ¤Ç¤âÏ¢·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËüÇî¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤Êý¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò²¿²ó¤«¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÏ¢·È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£´ðËÜ¶¨Äê¤ÎÌÜÅª¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢USJ¤Î¥¾¥ó¥Ó¥À¥ó¥¹¤ÈËüÇî¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢USJ¤È¤·¤Æ¤âÂçºå¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¤µ¤é¤ËÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçºå¡¦´ØÀ¾¤Î¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀµµ¤¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¶²ÉÝ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢USJ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤Ë×Æþ´¶¤È¥¹¥ê¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¾¥ó¥Ó¤ÈËüÇî¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÆÏÂÀ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËüÇî¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¥¢¥¸¥¢¤ÎÍÌ¾¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢USJ¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¥¾¥ó¥Ó¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Î¥¾¥ó¥Ó¤è¤ê¤Ï¡¢ËüÇî¤Î¥²¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤Ë¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Ä´À°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËüÇî¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢º£¸åÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÄÊÌ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËüÇî¤È¤ÎÏ¢·È¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤È9·î¤Î³«ºÅ»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï9·î¤¬ºÇ¸å¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ë»þ´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡×ÆÃÊÌ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¥Ï¥ß¥¯¥Þ¤¬¥¾¥ó¥Ó¡¦¥Ç¡¦¥À¥ó¥¹¡ª¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ ÆÃÊÌ¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡× appeared first on Dtimes.