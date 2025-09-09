アンジェラ芽衣、ついに“ライダー”に 『仮面ライダーセイバー』サーベラ役で人気
モデル、俳優のアンジェラ芽衣が、8日発売の『週刊プレイボーイ』38＆39合併号（集英社）のグラビアに登場。“ライダー”姿を披露している。
【写真】圧倒的な美スタイルを見せるアンジェラ芽衣
アンジェラは、10頭身ハーフモデルとして話題になり、「東京ガールズコレクション」などのファッションショーに多数出演。『仮面ライダーセイバー』（2020）で神代玲花／仮面ライダーサーベラ役を演じて人気に。『天才てれびくん』（NHK Eテレ）にも出演している。
なお今号は、歴代仮面ライダーヒロインが大集合。『仮面ライダーガヴ』の宮部のぞみが表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場するほか、『仮面ライダーゼッツ』小貫莉奈＆八木美樹、『仮面ライダーギーツ』志田音々、『仮面ライダーガッチャード』松本麗世、『仮面ライダーW』山本ひかる、飛鳥凛が登場する。
