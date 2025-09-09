川崎麻世、21歳下の妻・花音さんと結婚1周年を報告 仲むつまじい夫婦オフショット動画添え「毎日充実した平和な日々を送っています」
俳優の川崎麻世（※崎＝たつさき、62）が4日、自身のインスタグラムを更新。21歳年下で料理研究家の妻・花音さんと結婚1周年を迎えたことを報告した。
【動画】「こっちも幸せになります」結婚1周年を報告した川崎麻世＆妻・花音さん
川崎は「本日9／4は我々の結婚一周年記念日です そんな今日は夫婦で番組収録がありました 入籍してまだ一年ですが、毎日充実した平和な日々を送っています。人生山あり谷ありで様々な壁も乗り越えて行かなければならないと思ってます。お互いを見つめ合うだけではなく、手を取り同じ方向に向かって歩んで行く所存でございます」「日頃沢山の皆さんの支えがあり我々も感謝しております こんな2人ですがこれからもどうぞよろしくお願い致します」とつづり、番組収録中に撮影されたとみられる仲むつまじいオフショット動画を公開した。
この投稿にファンからは「ほのぼのした動画をありがとうございます いつまでもお幸せに〜」「ご結婚記念日おめでとうございます とても素敵なご夫婦ですね」「花音さんと一緒に居るときの楽しそうな表情、幸せな表情が画面を通してバッッッチリ伝わってきて微笑ましくなります」「はやいですね、1年 麻世くんの幸せな姿をたくさんたくさん拝見出来て、私はとても幸せでした 花音さんと仲良く過ごしてくださいね」「いつも幸せそうな麻世くんの顔見てるとこっちも幸せになります」などの声が寄せられている。
麻世は昨年10月14日、インスタで「兼ねてからお付き合いしていた方と入籍致しました」と再婚を発表。翌15日放送のバラエティ番組『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）で、お相手が料理研究家、釣り師の花音さんであることを明かしていた。
