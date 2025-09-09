¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È ¥Í¥Ã¥È¤Î»ÙÃì¤Ë·ãÆÍ¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¡ÖÆ¬¤Ï´í¤Ê¤¤¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡¼1¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ê9·î8Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡Ä¡È·ãÆÍ¡É¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç½é²ó¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥º°ìÎÝ¼ê¥Ð¡¼¥Ê¥Ù¥ë¤¬Éé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤ë»×¤ï¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡1²óÎ¢¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎÂçÃ«¤¬¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¥Ù¥Ã¥Ä¤¬ÂÇÀÊ¤Ë¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î11µåÌÜ¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤È°ìÎÝÂ¦¤ØÂç¤¤Ê¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òÄÉ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î°ìÎÝ¼ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ð¡¼¥Ê¥Ù¥ë¡£Á´ÎÏ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥ÉºÝ¤Þ¤ÇÁö¤ê¹þ¤ó¤À¤¬¡¢Àª¤¤Í¾¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Î»ÙÃì¤Ë·ãÆÍ¡£Æ¬Éô¤ò¶¯ÂÇ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ëµå¾ì¤Ï°ì½ÖÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥Ð¡¼¥Ê¥Ù¥ë¤Ï¤³¤á¤«¤ßÉÕ¶á¤ò²¡¤µ¤¨¡¢¶ìÄË¤Ë´é¤òÏÄ¤á¤Ê¤¬¤éÆ°¤±¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£»î¹ç¤Ï°ì»þÃæÃÇ¤µ¤ì¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¹¤°¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¡£ÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤â¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ð¡¼¥Ê¥Ù¥ë¤Ï·ë¶É¤½¤Î¤Þ¤ÞÊâ¤¤¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¹Ô¤¡¢ÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«15Ê¬¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¡¢µå¾ìÁ´ÂÎ¤¬Â©¤ò¤Î¤ó¤À¡£¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½øÈ×¤«¤éÄË¤¹¤®¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö´í¤Ê¤¤¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡×¡ÖÄË¤½¤¦¡¼¡¼¡×¡ÖÆ¬¤Ï´í¤Ê¤¤¡×¡ÖÇ¾¿Ìâ»¡×¡Ö·ì½Ð¤Æ¤¿¤Í¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤è¤¯ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¤È¾Î¤¨¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Í½´ü¤»¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿½é²ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌµÍý¤·¤¿¤é¤¢¤«¤ó¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Ð¡¼¥Ê¥Ù¥ë¤ÎÌµ»ö¤ò´ê¤¦¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë