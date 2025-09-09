【エルサレム＝福島利之】パレスチナ自治区ガザの中心都市ガザ市の制圧を巡り、イスラエル軍は９日、ガザ市の全住民に対し、南部へ即時に退避するよう勧告を出した。

ガザ市で本格的な地上侵攻を始めるとみられる。ベンヤミン・ネタニヤフ首相は８日、ガザ市の住民に「そこから出ろ」と退避を求めたが、住民が応じるかどうかは不明だ。

イスラエル軍は、ＳＮＳやビラを使い、海沿いの幹線道路ラシード通りを経由して南部の海岸沿いのマワシ地区に退避するよう求めた。軍報道官は「ガザ市にとどまるのは極めて危険だ」と警告した。

軍はここ数日、イスラム主義組織ハマスが監視に使っているとして、ガザ市の高層ビルを次々と空爆し、破壊している。イスラエル・カッツ国防相は９日、「ハマスが武器を置いて全ての人質を解放しなければ、ガザは廃虚になるだろう」と警告した。

ガザ市に住民や避難民は約１００万人いるとみられ、軍ラジオによると、約１０万人が既に南部へ退避した。しかし、避難を繰り返してきた住民は疲弊し、避難先も安全でないと知っているため、退避しない住民も相当数いるとみられる。ガザの保健当局は９日、「数千人の病人や負傷者の命が脅かされている」とする緊急声明を出した。

ハマスはゲリラ戦で抵抗している。軍の発表などによると、ガザ北部ジャバリヤで８日、止まっていた戦車のハッチ（昇降口）に爆発物が投げ込まれ、兵士４人が死亡した。