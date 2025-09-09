ÊÆ°ÜÌ±Åö¶É¤¬ÆüËÜ¿Í3¿Í¤ò¹´Â«¡¢¤¦¤Á2¿Í¤ÏÆüËÜ¤Î»º¶Èµ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¼Ò°÷¡¡ÉÔË¡½¢Ï«¤Îµ¿¤¤¤Ç¹©¾ì¤òÅ¦È¯
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¢¤ë´Ú¹ñ´ë¶È¤Ç´Ú¹ñ¿Í¤Ê¤É475¿Í¤¬ÉÔË¡½¢Ï«¤Îµ¿¤¤¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í3¿Í¤Î¤¦¤Á2¿Í¤ÏÆüËÜ¤Î»º¶Èµ¡³£¥á¡¼¥«¡¼¤Î¼Ò°÷2¿Í¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤ÎÁíÎÎ»ö´Û¤È¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ÜÌ±Åö¶É¤¬4Æü¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Ë¤¢¤ë´Ú¹ñ´ë¶È¤Î¹©¾ì¤òÅ¦È¯¤·¡¢»ñ³Ê³°¤Î¥Ó¥¶¤Ê¤É¤Ç¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢´Ú¹ñ¿Í¤Îºî¶È°÷¤é475¿Í¤ò¹´Â«¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï10Æü¤Ë¤â¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ç´Ú¹ñÂ¦¤Îºî¶È°÷¤é¤òµ¢¹ñ¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Îµ¢¹ñ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤â´Ú¹ñÂ¦¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£