¡¡¡Öºå¿À¡Ý£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£¹Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕµåÃÄ¸ÜÌä¤¬¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¡¢£¸Æü¸½ºß¤Ç¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤¬£²°Ì¡¦µð¿Í¤Ë£±£·¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¡¢£²°Ì°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Î£Ã£Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¡¢¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¶¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ï¡Ö£²°Ì¥Á¡¼¥à¤¬¼Ú¶â¤È¤Ê¤ì¤Ð»Ë¾å½é¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤ê¤ã¡Êºå¿À¤Ï¡Ë¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ó¤À¤±¾¡¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡££±¤Ä¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È´ÆÆÄ·Ð¸³¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢Ã»´ü·èÀï¤ÎÉÝ¤µ¡¢Æñ¤·¤µ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£