¡ÈÀäË¾ÅªÇä¤ê¾å¤²¾õ¶·¡ÉÌÔ»Ä½ë¤Ç¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹ÈáÌÄ¡¡°áÂØ¤¨¿Ê¤Þ¤º½©ÅßÊª°áÎÁ°ú¤¼è¤ê¡ÈºÅÂ¥¡É¤â¡¡¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¡È½©¿§²ÆÁÇºà¡É¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿·¾¦ÉÊ
¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤¬Ë¬¤Í¤¿Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¡£
Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¤¢¤ë¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹°÷¡§
7·î7Æü¤Ë¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤¿¥À¥¦¥ó¤¬¤Þ¤À¤ªÅ¹¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡£
¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ºÑ¤ß¤Î½©Êª¤äÅßÊª¤Î°áÎÁ¤ò°ú¤¼è¤ê¤ËÍè¤ë¤è¤¦ºÅÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹¤ÎÊÝ´É¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥È¤ä³×¥¸¥ã¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÅßÍÑ¤ÎÉÛÃÄ¤Ê¤É¤¬¤¤Ã¤·¤ê¡£
°ÛÎã¤Î»Ä½ë¤Î±Æ¶Á¤¬¡¢³¹¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¥é¥ó¥É¥ê¡¼¹©¾ì¡¦¾®ÎÓ»ËÌÀ¼ÒÄ¹¡§
9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯²Æ¤Î¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Î¨Àè¤·¤Æ°áÂØ¤¨¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»þ´ü¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£
²Æ¤¬½ª¤ï¤é¤º°áÂØ¤¨¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µÒ¤¬Î¥¤ì¡¢ÀäË¾Åª¤ÊÇä¤ê¾å¤²¾õ¶·¤À¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¥é¥ó¥É¥ê¡¼¹©¾ì¡¦¾®ÎÓ»ËÌÀ¼ÒÄ¹¡§
¡Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¡¢»Íµ¨¤¬ËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¡£¤½¤³¤ÇÉÊÊª¤¬Æ°¤¯¤Î¤Ç¡£º£¡ÈÆóµ¨¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡¢²Æ¤«Åß¤«¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¸·¤·¤¤¤Ï¸·¤·¤¤¡£
¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾ïÏ¢µÒ¤«¤é¤Î¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤Ð¤«¤ê¡£
¾®ÎÓ¥é¥ó¥É¥ê¡¼¹©¾ì¡¦¾®ÎÓ»ËÌÀ¼ÒÄ¹¡§
¡ÊQ.ÅßÊª¤ò¤È¤ê¤Ë¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¡Ä¡Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÉáÄÌ¡£ËÍ¤â·ù¤Ç¤¹¤â¤ó¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
9Æü¤âÅìµþ¡¦È¬²¦»Ò»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÌÔ½ëÆü°ìÊâ¼êÁ°¤Î34.9ÅÙ¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¾º¡£
Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Ç¤Ï¡Ö¡ÊÅÅ¼Ö¹ß¤ê¤¿¤é¡Ë¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£ËèÆüÇ®Ãæ¾É¤«¤È»×¤¦¡×¡Ö¤Þ¤À°áÂØ¤¨¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯¡¹Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤¯²Æ¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ë¤âÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¡¢Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï½©¤é¤·¤¤Ãã¿§¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£
¤È¤³¤í¤¬¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È°Õ³°¤ä°Õ³°¡¢½©¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿§¹ç¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¸ÃÏ¤ÏÆ©¤±´¶¤¬¤¢¤ê¡¢Çö¤¤²ÆÁÇºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
GLOBAL WORK GINZAÅ¹¡¦³ÁËÜÆàÊæ¤µ¤ó¡§
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢²Æ¤Îµ¤²¹¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢9·î¤âÌÔ½ëÆü¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µîÇ¯¤è¤ê2ÇÜ¤Î¾¦ÉÊ¿ô¤òÈÕ²Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢½Õ¡¦²Æ¡¦½©¡¦Åß¤Î»Íµ¨¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä¹´ü²½¤¹¤ë²Æ¤ò2¤Ä¤ËÊ¬¤±¡¢¡Ö¸Þµ¨¡×¤ÈÂª¤¨¡¢ÌÔ½ë¤¬Â³¤¯9·î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¾¦ÉÊ¤òÅêÆþ¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÍèÅ¹µÒ¤«¤é¤Ï¡Ö½©¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤¤¦¤«·ª¿§¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊQ.ÁÇºà¤Ï¡Ë¤¢¤ì¡©Çö¤¤¡£²Æ¤Î±©¿¥¤êÊª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢½ë¤«¤Ã¤¿¤éÃ¦¤¤¤Ç¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¨Àá¤ò¡Ö¸Þµ¨¡×¤ÈÂª¤¨¤ëÆ°¤¤Ï¹¤¬¤ê¡¢ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¤Ç¤â¡¢¡Ö½©¿§²ÆÁÇºà¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½©Éþ¤È²ÆÉþ¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄ»³¾¦»ö ¾¦ÉÊÂè°ìÉô¡¦Ã«ËÜ¤Ä¤¯¤·¤µ¤ó¡§
¤ä¤Ï¤ê½©¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°Åß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Åß¤¬Íè¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é½Õ¤¬Ã»¤¯¡¢¤¹¤°²Æ¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤¸õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÁÇºà¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´ë²è¤Ïº£¸å¤â¹Ô¤¤¤¿¤¤¡£