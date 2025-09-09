12店舗が入店…空港限定メニューも

羽田空港第1ターミナル地下1階にあったフードコートがリニューアルされ、2025年9月10日に新たな食のゾーン「Sora Chika」としてオープンします。このフードコートが全面的に刷新されるのは、同ターミナルが供用開始された1993年以来、初めてとのこと。9日には、報道陣に向け施設内が公開されています。どのようなエリアとなっているのでしょうか。

「Sora Chika」では座席が200席用意され、カウンター席を中心に電源コンセントも配備。座席に座ったまま注文できるモバイルオーダーの導入や、ベビーカーやスーツケースを持った人を想定した空間設計としたほか、デイタイム/ナイトタイムの時間帯に合わせて照明が変化するなどの工夫もこらされています。

このエリアには和・洋・中、スイーツ、サラダ、BARなど全12店舗がラインナップ。空港初出店の店舗や羽田空港限定メニューも用意されています。

たとえば、東京割烹「くろぎ」の黒木純氏がプロデュースする「廚 くろぎ じゅんちゃん」では、羽田空港店限定の「東京とんかつ羽田スペシャル ロースカツ定食（ミニカレー付）」（税込2,880円）などを提供します。麺処ほん田店主が監修する新ブランド「本田麺業」では、羽田空港限定の「貝出汁塩らぁめん」（税込1,200円）が登場します。「洋食屋 銀座グリルカーディナル エクスプレス」では、看板メニューの「オムライス デミグラスソース」（税込1,300円）と羽田空港限定の「黒毛和牛入りメンチカツプレート」（税込1,800円）などが提供されるとのことです、

バーも用意され、「Cafe & Bar BAR RAGE」では、フルーツ、ビール、ウイスキー、カクテル、ジュース、スムージーなどが提供されます。また既存店舗の「リンガーハット プレミアム」「天丼てんや」がある区画には、新たに「クルン・サイアム（タイ料理）」がオープン。こちらは、国内の有名ホテルなどで腕を磨いたタイ人シェフたちが作る本格タイ料理が提供されます。