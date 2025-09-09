ÀÐÀî¡¦·ê¿åÄ®Ä¹Áªµó ¸½¿¦¤ÎµÈÂ¼¸÷µ±Ä®Ä¹¤¬2´üÌÜ¤Ø½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ
2026Ç¯2·î¤ËÇ¤´üËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë·ê¿åÄ®¤ÎÄ®Ä¹Áªµó¤Ë¡¢¸½¿¦¤ÎµÈÂ¼¸÷µ±Ä®Ä¹¤¬9Æü¡¢ºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ê¿åÄ®¡¦µÈÂ¼¸÷µ±Ä®Ä¹¡ÖºÆ¤ÓÄ®Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤´¿®Ç¤¤ò»ò¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢°ú¤Â³¤Ä®À¯¤ÎÂÉ¼è¤êÌò¤È¤·¤Æ¼¡¤Î4Ç¯´Ö¤Ë¤Ï³èµ¤¤¢¤ë¤Õ¤ë¤µ¤È·ê¿å¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯Á´¿ÈÁ´Îî¤ò·¹¤±¤¿¤¤¡×
9Æü³«¤«¤ì¤¿·ê¿åÄ®µÄ²ñ¤Î°ìÈÌ¼ÁÌä¤Ç¡¢µÈÂ¼Ä®Ä¹¤Ï¿ÌºÒÉüµì¤äÄê½»»Üºö¤Î½¼¼Â¤Ê¤É¡¢2´üÌÜ¤Ø¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ê¿åÄ®¡¦µÈÂ¼¸÷µ±Ä®Ä¹¡ÖÃÏ¿Ì¤«¤é1Ç¯8¥«·î·Ð²á¤·¤¿º£¡¢1¿Í¤ÎÈïºÒ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÈïºÒ¼«¼£ÂÎ¤ÎÄ¹¤È¤·¤Æ»ä¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿ºÇÂç¤ÎÀÕÌ³¤Ï¡¢Éü¶½·×²è¤òÃå¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
µÈÂ¼Ä®Ä¹¤Ï¸½ºß55ºÐ¡£Ä®µÄ²ñµÄ°÷¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä®Ä¹Áªµó¤Ç½éÅöÁª¤·¸½ºß¡¢1´üÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢µÈÂ¼Ä®Ä¹°Ê³°¤Ë½ÐÇÏ¤ÎÆ°¤¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·ê¿åÄ®¤ÎÄ®Ä¹Áªµó¤Ï2026Ç¯1·î²¼½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£