¶âÂô¿Ê½Ð¤Î¥ê¥¾¡¼¥È²ñ¼Ò¡¡Ç½ÅÐ¤ÎÈïºÒÃÏ¤ËµÁ±ç¶â2²¯3000Ëü±ß¤È¤·¤Æ´óÉÕ
¶âÂô»ÔÆâ¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë²ñ°÷À©¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Î·úÀß¤ò¿Ê¤á¤ë´ë¶È¤¬¡¢¤ª¤è¤½2²¯3000Ëü±ß¤òÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎµÁ±ç¶â¤È¤·¤ÆÀÐÀî¸©¤Ë´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ö°ÊÁ°¤Ï¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤Á¤é¤Î¾ì½ê¤ËÃÏ¾å12³¬·ú¤Æ¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×
Á´¹ñ¤Ç¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥È¥é¥¹¥È¤Ï¶âÂô»Ô°ÀºêÉÍÄ®¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¡¦¶âÂô¥ê¥ó¥¯¥¹¤Ë¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¡Ö¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¥³¡¼¥È¶âÂô¡×¤ò·úÀß¤·¤Þ¤¹¡£
9Æü¡¢Éú¸«Íµ®¼ÒÄ¹¤é¤¬¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢2025Ç¯½Õ¤«¤éÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤¿²ñ°÷¸¢¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¡¢¤ª¤è¤½2²¯3000Ëü±ß¤òÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎµÁ±ç¶â¤È¤·¤Æ¸©¤Ë´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÊÄ½¾õ¶·¤Ê¤É¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿ÃÚÃÎ»ö¤Ï¡¢¶âÂô¹Á¼þÊÕ¤Ç¤Î´Ñ¸÷¤Î³èÀ²½¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥¾¡¼¥È¥È¥é¥¹¥È¡¦Éú¸«Íµ®¼ÒÄ¹¡Öº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥¹¥Æ¥àÅª¤ËÁ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·°ìÎ§¤Î»Ù±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¶âÂô¤ÏÅìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦ÂçºåËþÊ×¤Ê¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤ä¤Ï¤êÁ´¹ñ¶è¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¡×
¥ê¥¾¡¼¥È¥È¥é¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È²ñ°÷¸¢¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ò³«¶È¤¹¤ë2029Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Ë´°Çä¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÊ¬¤ò´Þ¤áµÁ±ç¶â7²¯5000Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
