¡¡¡Ö³ÚÅ·¡ÝÀ¾Éð¡×¡Ê£¹Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤¬£²»î¹çÏ¢Â³´°Éõ¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿À¾Éð¡¦º£°æ¤«¤é¡¢½é²ó¤Ë£²ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦½é²ó¤Î¹¶·â¤À¤Ã¤¿¡£´ÊÃ±¤Ë£²»à¤È¤Ê¤ë¤â¡¢£³ÈÖ¡¦¹õÀî¤¬»Íµå¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ½ÐÎÝ¡£¥Ü¥¤¥È¤¬º¸Á°ÂÇ¤ÇÂ³¤¯¤È¡¢£µÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÎëÌÚÂç¤¬ÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î´Ö¤Ë¥Ü¥¤¥È¤Ï°ìµ¤¤Ë»°ÎÝ¤Þ¤Ç¿Ê¤àÀÑ¶ËÁöÎÝ¤ò¸«¤»¡¢Â³¤¯Ã¤¸Ê¤ÎÂÇµå¤ò°ìÎÝ¡¦¥Í¥Ó¥ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¡£Å¬»þ¼ººö¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡£±½µ´Ö¤Þ¤Ç¤Î£²Æü¤Ë¡¢³ÚÅ·ÂÇÀþ¤Ïº£°æ¤Èº£µ¨½éÂÐÀï¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆóÎÝ¤¹¤éÆ§¤á¤º¤ËÇÔÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹¥µ¡¤µ¤¨ºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢»°ÌÚ´ÆÆÄ¤â»î¹ç¸å¤Ë¡Ö»ÅÎ±¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤Åê¼ê¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«·ä¤òÆÍ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¡¢ºÆÀï¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥À¥á¡×¤ÈÂÇ³«ºö¤òÃµ¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£