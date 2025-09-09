札幌市南区のゴルフ場で、シカを駆除するためのハンターがクマに遭遇し、発砲していたことが分かりました。



警察は、人命に危険が迫っている場合に発砲できる「緊急避難」にあたるのか確認しています。



（石田記者）「こちらのゴルフ場では連日クマが出没し、パトロールをしていたハンターが鉢合わせてしまったということです」



ハンターがクマに発砲したのは、札幌市南区のゴルフ場「滝のカントリークラブ」です。





コース内では９月２日から３日連続でクマが目撃されていました。原因を調査するため、鳥獣管理保護法に基づくシカの駆除許可を得たハンターがパトロールをしていたところ、およそ１.４メートルのクマが現れ、向かってきたということです。（滝のカントリークラブ 飛田寛大支配人）「（ハンターによると）だいたい４，５メートルの距離にクマが出てきて、自分の方に向かってきた。緊急避難的な措置でクマに対して発砲した。さすがに怖かった、恐怖を感じたと」ハンターが発砲した４発がクマに命中し、駆除されました。このハンターは猟友会に所属しておらず、札幌市によりますと、ハンターはクマに発砲する許可を得ていなかったということです。警察は、人命に危険が迫っている場合に発砲できる「緊急避難」にあたるのか確認しています。ゴルフ場はパトロールや爆竹を鳴らすなど安全対策をして、通常通り営業を続けています。