なかやまきんに君、GENERATIONS・中務裕太と“筋肉の競演” 「三角筋の張り出し具合は凄かった」と絶賛
お笑い芸人のなかやまきんに君（46）が8日、自身のインスタグラムを更新。7日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催されたGENERATIONSと東京ガールズコレクション（TGC）のスペシャルコラボイベント『TOKYO GENERATIONS COLLECTION』にゲスト出演した際の、GENERATIONS・中務裕太（32）との“筋肉の競演”ショットを披露した。
【写真】「ステキーーー!!」“筋肉の競演”ショットを披露したなかやまきんに君＆中務裕太
同イベントは、前日6日に行われた『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』に続き、TGCの全面協力のもとで実施。GENERATIONSの各メンバーがプロデュースしたステージを披露し、ファッション、音楽、エンタテインメントを融合させた1日限りの“やりたい放題”の祭典となった。
投稿では「本番前には #パンプアップ して #中務裕太 さんとの #筋肉 ステージに出演しました」と報告し、タンクトップ姿での2ショットや、実際のステージの様子などをアップ。「中務さんの三角筋の張り出し具合は凄かった」と絶賛のコメントも添えた。
この投稿にファンからは「ナイスWパワー」「ステキーーー!!」「お二人とも美しい筋肉ですね」「こんな治安のいい筋肉見たことない！」などのコメントが寄せられている。
