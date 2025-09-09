¡Úµð¿Í¡Û£±²ó¤Ë°ìµó£¶ÅÀ¤ÇµÕÅ¾¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢Ãæ»³ÎéÅÔ¤¬Å¬»þÂÇ¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉËþÎÝÃÆ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¹Åç¡Ê£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡½é²ó¤Ë£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿µð¿Í¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë°ìµó£¶ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡£±²ó£±»à¤«¤é¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬Ãæ±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¡£ÁöÎÝÃæ¤ËÂ¤òÄË¤á¤¿ÍÍ»Ò¤â¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆóÎÝ¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÁè¤¦Àô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤Ç°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬ÃæÁ°¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤ÁÆ±ÅÀ¡£
¡¡¤Ê¤ª¤â£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤ÇËþÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤¬º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë£¹¹æËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ß¡¢£¶ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
Æ±ÅÀÂÇ¤Î²¬ËÜ¡ÖÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¤¹¤°¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¾¡¤Á±Û¤·Å¬»þÂÇ¤ÎÃæ»³¡Ö¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÕÅ¾¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
£¹¹æËþÎÝÃÆ¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤¤·Á¤Ç·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ÇÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡ÚÆ°²è¡ÛÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡ª¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎËþÎÝÃÆ¡ª