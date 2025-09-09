Visaのタッチ決済搭載のスマートリング「EVERING」、ヨドバシカメラ・ビックカメラ・ヤマダ電機の主要店舗で取り扱い開始
EVERINGは9月5日、スマートリング「EVERING」の取扱いをヨドバシカメラ、ビックカメラおよびヤマダ電機の主要店舗で開始した。
(左から)ZCシリーズ BLACK、ZCシリーズ SILVER、MATTEシリーズ MATTE BLACK
本取扱い開始により、全国の大型家電量販店において同商品を直接手に取り、確認できる環境を大幅に拡大した。取扱商品は「EVERING ZCシリーズ」(BLACK/SILVER)および「EVERING MATTEシリーズ」(MATTE BLACK)となる。
取扱店舗はヨドバシカメラとビックカメラならびにヤマダ電機の主要店舗となっており、9月末からはエディオンの一部店舗での取扱いも予定している。
同商品はVisaのタッチ決済に対応したプリペイド型のスマートリングで、専用アプリからのチャージにより、リングをかざすだけで決済が完了する。充電不要・防水仕様・指につけっぱなしでもストレスのない設計で、利便性の高い日常を実現。さらに、Visaタッチ決済に対応している全国の公共交通機関(一部電鉄機関や路線を除く)での乗車にも対応可能。対応するスマートロック(bitlock、SESAME等)と連携をすれば、ドアの施錠・解錠もリングひとつで完結する。
(左から)ZCシリーズ BLACK、ZCシリーズ SILVER、MATTEシリーズ MATTE BLACK
本取扱い開始により、全国の大型家電量販店において同商品を直接手に取り、確認できる環境を大幅に拡大した。取扱商品は「EVERING ZCシリーズ」(BLACK/SILVER)および「EVERING MATTEシリーズ」(MATTE BLACK)となる。
同商品はVisaのタッチ決済に対応したプリペイド型のスマートリングで、専用アプリからのチャージにより、リングをかざすだけで決済が完了する。充電不要・防水仕様・指につけっぱなしでもストレスのない設計で、利便性の高い日常を実現。さらに、Visaタッチ決済に対応している全国の公共交通機関(一部電鉄機関や路線を除く)での乗車にも対応可能。対応するスマートロック(bitlock、SESAME等)と連携をすれば、ドアの施錠・解錠もリングひとつで完結する。