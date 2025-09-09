·§ËÜ¸©¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¡¡Ìó49²¯±ß¤Î7³ä¤¬Âç±«Èï³²ÉüµìÈñ¡¡16Æü³«²ñ¤Î¸©µÄ²ñ¤ËÄó½Ð
·§ËÜ¸©¤Ï¡¢º£·î³«²ñ¤¹¤ë9·îÄêÎã¸©µÄ²ñ¤ËÁí³Û49²¯3200Ëü±ß¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÎÆâÌõ¤È¤·¤Æ¡¢5·î¤«¤é7·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Âç±«¤ÇÄéËÉ¤¬°ìÉôÊø¤ì¤ëÈï³²¤¬½Ð¤¿²ÏÀî¤ä¡¢¤Î¤êÌÌ¤¬Êø¤ì¤¿ÇÀÎÓ¿å»º´ØÏ¢¤Î»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÉüµìÈñ¤È¤·¤Æ34²¯7000Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢»º¶È¤Î½¸ÀÑ¤ËÈ¼¤¦¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Î¤¿¤á¡¢·§ËÜËÌÉôÎ®°è¤Î²¼¿åÆ»´É¤ò°ìÉôÁýÀß¤¹¤ëÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢11²¯5800Ëü±ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±×¾ëÄ®¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¶è²èÀ°Íý»ö¶È¤ÎÂðÃÏÂ¤À®Èñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°ÅÝ¤·¤Ç5²¯3500Ëü±ß¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Î¿¦°÷¤¬2023Ç¯ÅÙ¤Ë²áÏ«»à¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¹»þ´Ö¶ÐÌ³¤¬¸¶°ø¤Ç¼«»¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢°äÂ²¤È¤ÎÏÂ²ò¶â¤È¤·¤Æ1²¯900Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÍ½»»°Æ¤Ï¡¢9·î16Æü³«²ñ¤Î9·îÄêÎã¸©µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£