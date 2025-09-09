天敵・カラスを凌駕した舘様こそ、 無敵のカリスマックス舘様⁉ 雑誌『anan』最新号【COVER STORY】

９月１０日（水）発売のananは「素を磨く」特集。その表紙に登場するのは、映画『火喰鳥を、喰う』やバラエティなどで唯一無二の存在感を見せるSnow Manの宮舘涼太さん。最近では「カリスマックス」のパフォーマンスが世界的にも話題に。そんな宮舘さんの表紙撮影の様子をこちらでレポートします。

今回の撮影では、宮舘さんの出演映画『火喰鳥を、喰う』に合わせ、鳥をイメージした撮影を敢行。まず最初に撮影をしたのは、レースやパールなどの装飾で“舘様の本領発揮！”ともいえるロイヤル全開な白鳥スタイル。レースの布を頭からかぶり、花嫁のような奥ゆかしい表情を見せた次の瞬間には、大胆に手を広げ、まるで白鳥が羽ばたく瞬間のようなダイナミックな動きを見せたりと、最初のカットから見ているスタッフを一瞬にして“舘様劇場”にいざなってくれました。続くスタイルは赤い着物をレザーパンツと合わせ、現代風にアレンジしたまるでロックスターのような、赤い鳥スタイル。白鳥から一変、表情もぐっとツヤっぽく。指を噛んだり、着物を翻したり…挑発的な表情＆ポーズの舘様が印象的でした。そして最後は表紙にも採用された カラススタイル。ロングブーツにロンググローブ、黒いレースのシャツに黒い羽根のマフラー…オールブラックの衣装でメンバーカラーでもある赤を背にたたずむ宮舘さんはもはやカリスマの頂点に立った、異次元の存在感！ 宮舘さんがカラスが苦手というのは、ファンの間でも有名ですが、カラスというテーマにまるで戸惑いも見せず、一気にダークヒーローのよう不敵な表情を見せ、カラスの世界観に入り込んだ宮舘さん。“カラスをも凌駕した舘様はもはや無敵⁉”にも思えた撮影でした。

ほかにも、特集に合わせ“素”をテーマにしたシンプル美の極みともいえるタンクトップ＋デニムというスタイルでも撮影し、さらに気になる“素”に迫ったインタビューも。

めくるめく誌面“宮舘劇場”、お見逃しなく。（YN）