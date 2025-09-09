²¿¼Ô¤«¤¬4¿Í¤ò»¦³²¤·½»Âð¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤« Êì¿Æ¤È»Ò¤É¤â3¿Íµ¾À· ¡ÈËÌÀ¤Î»¦¿ÍÊü²Ð»ö·ï¡É¡ÖÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤ÆÀ¸³è¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡×Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ21Ç¯
2004Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤ÇÊì¿Æ¤È3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»¦¿ÍÊü²Ð»ö·ï¤Ï¡¢Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ9Æü¤Ç21Ç¯¡£°äÂ²¤È·Ù»¡¤¬²þ¤á¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
21Ç¯Á°¡¢4¿Í¤ÎÂº¤¤Ì¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»¦³²¤µ¤ì¤¿²ÃÆ£ÍøÂå¤µ¤ó¤Î»Ð¡¦Å·³¤¤È¤·¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¿¤ÀÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ËÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡×
2004Ç¯9·î9ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ËÌÀ»Ô·£³ÝÄ®¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¤³¤³¤Ë½»¤à²ÃÆ£ÍøÂå¤µ¤ó¡ÊÅö»þ38¡Ë¡¢Ä¹ÃË¤ÎÍ¤´ð¤µ¤ó¡ÊÅö»þ15¡Ë¡¢Ä¹½÷¤ÎÎ¤Æà¤µ¤ó¡ÊÅö»þ13¡Ë¡¢¼¡ÃË¤ÎÀµ¸ç¤¯¤ó¡ÊÅö»þ9¡Ë¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢²¿¼Ô¤«¤¬4¿Í¤ò¿ÏÊª¤Ê¤É¤Ç»¦³²¤·¡¢½»Âð¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö·ï²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤Ï¡¢ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
9Æü¤Ï¡¢¸½¾ì¤«¤é¶á¤¤ËÌÀ»ÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¡¢°äÂ²¤ä·Ù»¡¤¬²þ¤á¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê»ö·ï¤ò¡ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙ»×¤¤½Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¾ðÊóÄó¶¡¤Ï¡¢°¦ÃÎ·Ù»¡½ðÆÃÊÌÁÜººËÜÉô¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ðÊóÄó¶¡Àè¡Ê°¦ÃÎ·Ù»¡½ð ÆÃÊÌÁÜººËÜÉô¡Ë¡Û
¡¦0561¡¾39¡¾0110