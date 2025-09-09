¿·Êý¿Ë¡¡¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡¢V12¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÀ¸»º·ÑÂ³¤Ø¡¡ÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¤Ë¤âÂÐ±þ
2030Ç¯Âå¤âÈÎÇä¡¡ÃæÅì¤äÃæ¹ñ¤ò»ëÌî¤Ë
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Ï¡¢2030Ç¯Âå¤âV12¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÀ¸»º¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛìÔ¤ò¶Ë¤á¤·ºÇ¾åµé¥ê¥à¥¸¥ó¡Ú¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥ÏS 680¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´24Ëç
ÍèÇ¯Ëö¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë²¤½£¤Î¿·ÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¥æ¡¼¥í7¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÇÓµ¤ÎÌ¤ÎÆâÇ³µ¡´Ø¤ÎÂ¸Â³¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥ÏS 680¤Î¤ß¤¬V12¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç³«Ëë¤·¤¿¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Îµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥·¥§¡¼¥Õ¥¡¡¼»á¤Ï¡¢¡ÖV12¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¥æ¡¼¥í7¤Ø¤ÎÅ¬¹çÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼Ô¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥·¥§¡¼¥Õ¥¡¡¼»á¤Ï¡Ö¾Ü¤·¤¯¤Ï¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²¤½£¤Ç¤ÎÈÎÇä·ÑÂ³¤ò¶¯¤¯¼¨º¶¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿·¤·¤¤µ¬À©¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅ¬¹ç¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£
¸½ºß¡¢V12¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ611ps¤Î¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥ÏS 680¤À¤±¤À¤¬¡¢°ÊÁ°¤ÏAMG¤ÎS 65¡¢CL 65¡¢SL 600¤Ë¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢V12¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¼Ö¤Ï°ìÉô¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Î¤ßÈÎÇä¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥óÀïÎ¬¤ÎÅ¾´¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢V12¤ÎÀ¸»º·ÑÂ³¤â¤½¤Î°ì´Ä¤È¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¤Þ¤¿¡¢C 63¤ª¤è¤ÓGLC 63¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë4µ¤Åû¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÊPHEV¡Ë¤òÃÊ³¬Åª¤ËÇÑ»ß¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¸½¹Ô¤ÎÄ¾Îó6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î²þÎÉÈÇ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿·³«È¯¤ÎV8¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÆ³Æþ¤¹¤ë·×²è¤À¡£
¡Ö¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÁ´ÂÎ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤«¤Ê¤ê¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥æ¡¼¥í7µ¬À©¤ò¤Û¤ÜËþ¤¿¤¹¿·¤·¤¤V8¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹âÀÇ½¤ÊV8¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¿·µ¬Àß·×¤Ç¤¹¡×¤È¥·¥§¡¼¥Õ¥¡¡¼»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥·¡¼¥Ù»á¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¾ÍèÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ¬À©¤¬µö¤¹¸Â¤ê¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡×·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡ÖÊÆ¹ñ¤ä²¤½£¤Ç¤Ï¡¢2035Ç¯°Ê¹ßÆâÇ³µ¡´Ø¼Ö¤ÎÈÎÇä¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëµ¬À©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·Ã£¤â¤½¤Îµ¬À©¤Ë½¾¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥·¡¼¥Ù»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÃæÅì¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¬À©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Î¤Ê¤¤»Ô¾ì¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¼ûÍ×¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿»Ô¾ì¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÈÎÇä¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×