電動バイクで試験開始

フォルクスワーゲン・グループは、2030年までに全固体電池の量産化を目指し、ドゥカティの電動バイクで試験運用を開始している。

【画像】いずれは『ポロ』にも全固体電池搭載？【フォルクスワーゲンIDポロを詳しく見る】 全18枚

全固体電池を搭載したグループ初のプロトタイプは、ドゥカティのMotoEレーサー『V21L』をベースとしている。技術が確立すれば、クルマへの転用も可能だという。



ドゥカティV21Lをベースとする全固体電池プロトタイプ

全固体電池は、従来の液体電池よりもエネルギー密度が高く、EVの航続距離向上や軽量化を実現できるとされている。充電の高速化も可能だ。

そのプロトタイプにドゥカティが選ばれたのは、電動バイクが抱える重量、航続距離、パッケージングといった問題を解決する鍵となり得るからだ。ドゥカティのクラウディオ・ドメニカリCEOは「完璧な組み合わせ」と評している。

V21Lでは、バッテリーパックがシャシーの応力部分として機能しており、電気自動車の「スケートボード」型シャシーよりもはるかに大きな力にさらされる。そのため、この試験で全固体電池セルの耐久性向上につながる新たな知見が得られるかもしれない。

全固体電池のセラミック電解質内部では自然化学反応により亀裂が生じ、外部からの力によってさらに悪化する可能性があり、開発の障壁となっている。

フォルクスワーゲン・グループは、バッテリー製造子会社PowerCoと全固体電池メーカーのクアンタムスケープ（QuantumScape）が、2020年末までに商業的に実現可能なソリューションの開発に取り組んでいると発表した。

その中核となるのが、新設計の角柱型セル『ユニファイド・セル』で、フォルクスワーゲンの新型IDポロやIDクロスに採用される予定だ。既存モデルのバッテリーパックを大幅に変更することなく、全固体電池への交換が可能になるという。

ユニファイド・セルは、フォルクスワーゲン・グループが今後展開するEVモデルの80％で使用できるように設計されており、全固体電池搭載の量産車が早期に登場する可能性がある。

全固体電池の実用化を急いでいるのはフォルクスワーゲンだけではない。日産は以前、2028年に初の全固体電池EVを発売すると発表している。また、複数の中国メーカーが、従来の液体リチウムイオンバッテリーと比べて液体電解質を大幅に減らした半固体電池のEVを販売している。メルセデス・ベンツも全固体電池を搭載したEQSをテスト中であり、航続距離が25％向上して1000km以上になるとしている。