¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤¬11Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÅÞÌò°÷¿Í»ö¤ò½ä¤ê¡¢´´»öÄ¹¤Ë°Â½»½ß½°±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤ò½¼¤Æ¤ë°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤Ï°©ºäÀ¿Æó¸µÂåÉ½Âå¹Ô¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Àî½ßÌé´´»öÄ¹¤äÂç¶úÇî»ÖÂåÉ½Âå¹Ô·óÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ï»²±¡Áª¤Î¡Ö»ö¼Â¾å¤ÎÇÔËÌ¡×¤ò¼õ¤±¡¢¸òÂå¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌîÅÄ»á¤ÏÉý¹¤¤¿Íºà¤ÎÅÐÍÑ¤Ë¤è¤êÅÞÆâÍ»ÏÂ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£Ê£¿ô¤ÎÅÞ´Ø·¸¼Ô¤¬9Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°Â½»»á¤Ï¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Î·Ð¸³¤¬Ä¹¤¯¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ËÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¡£ÅÞÆâ¤Ë¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°Â½»»á¤Î¼êÏÓ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÞÌ³Áí³ç¤ÎÂåÉ½Âå¹Ô¤Ë¿ä¤¹Æ°¤¤â¤¢¤ë¡£