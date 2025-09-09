今秋行われる国勢調査に向け、実務にあたる千葉県内の市町村が調査員の確保に苦慮している。

県は「闇バイト」が関連する事件が相次いだことで、調査が詐欺や強盗と疑われかねないとの懸念を調査員が抱いていることも、なり手不足の要因の一つと分析。調査員が安心して調査できる環境を整備するなど、あの手この手で人員確保に努めている。（岡田優人、新妻千秋）

国勢調査は人口や世帯の実態を調べるため、国内に住む全ての人と世帯を対象に５年に１度実施される。原則、調査員が各世帯を訪問して調査票などの書類を配布する。直接回答するほか、郵送やオンラインでの回答も可能。今回、県内の調査対象は約２９０万世帯に上る。調査員が２０日から調査票の配布を始める予定だ。

県によると、２０２０年の前回調査では、県内で約３万２０００人の調査員を募集したが、実際に確保できたのは約２万７５００人だった。県内では単身世帯の増加などを背景に、世帯数は減少していない。そのため、今回も前回調査と同程度の調査員が必要になる。

◇

ただ、県内で昨年、「闇バイト」が関連する事件が相次いで起きた。住民の防犯意識の高まりなどで、各世帯を訪問する調査手法に抵抗を感じている調査員は少なくないという。

県が４月に市町村の担当者を集めて行った説明会では、「訪問調査が強盗や詐欺だと疑われないか不安」などの理由で、過去に調査員を務めたことのある人から辞退の申し出を受けたことが報告された。

こうした声を受け、県は、調査員を装って預金額などを聞き出そうとする「かたり調査」に注意を呼びかけるチラシを作成し、市町村に活用を促している。

県統計課は「国勢調査に協力してもらうためには、調査員が活動しやすい環境を整える必要がある」としている。

◇

千葉県内の市町村も人員確保に知恵を絞っている。

千葉市は調査員約５０００人の確保を目指し、昨年１０月に自治会への協力依頼や公募などを始めた。これまでに約４６００人の調査員を確保し、不足分については「１人の調査員に調査区を複数受け持ってもらうよう追加で依頼した」（市担当者）という。

総務省の集計では、前回調査の調査員の約１４％は市町村職員が務めた。市川市は、自治会の推薦者や公募を合わせても調査員の不足が見込まれることから、全職員を対象に広く協力を求めた。市職員が調査員を務める場合、平日勤務後や休日に活動するという。

松戸市では、町内会員の高齢化や報酬の割に負担感が大きいなどの理由から、辞退するケースが増えている。自治会だけでなく、国勢調査とは別の統計調査の登録調査員にも協力を依頼しているほか、成人式や大学で応募を呼びかけるチラシを配布して若者世代の参加を促している。

一方、世帯数が都市部に比べて少ない房総地域の町村では、数十人の調査員で対応できるところもある。

長生村は調査員を一部公募したが、大半は自治会を通じて必要な約６０人を６月中に確保した。鋸南町も「自治会の協力を得られ、７月末までに必要人数を集めることができた」としている。