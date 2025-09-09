日本初上陸♡TUPSが提案する「肌マネジメント」とは？プロ品質をあなたに

韓国のプロフェッショナルが信頼を寄せるスキンケアブランド「TUPS（トゥップス）」が、ついに日本初上陸！これまでサロン専売品としてしか手に入らなかったアイテムが、公式オンラインサイトを通じて購入可能になります。肌質・季節・ライフスタイルに合わせたケアを提案するTUPSは、未来志向の「肌マネジメント」で、毎日のスキンケアに新しい選択肢をもたらします。

TUPSとは？プロが認めた信頼ブランド

「TUPS（トゥップス）」は、韓国のエステティック業界で高く評価されるスキンケアブランド。

ブランド名は「Tゾーン」「Uゾーン」「体質」「季節」の頭文字から成り立ち、肌状態に合わせた最適なケアを実現します。

厳選された原料、効果検証済みの成分、信頼できる研究開発という3つの原則を軸に、韓国国内のみならずアメリカ・UAE・イギリス・香港・タイなど世界中で導入されているのが特徴です。

山中柔太朗がアンバサダー♡DERMA LASER新シートマスク登場

日本初上陸ラインナップをチェック

クレンジング：「TUPS First Balancing Gel Cleanser」



保湿・バリアジェル：「TUPS Skin Barrier Focusing Essence Gel」



集中ケア美容液：「TUPS Pro High Performance M-GF Intensive Ampoule」



保湿クリーム：「TUPS Pro High Performance M-GF Intensive Cream」



集中トライアルセット：「TUPS Deep Hydration Treatment 1-Week Set」



今回の日本展開では、サロン品質をそのまま自宅で体験できるアイテムが登場。

肌悩みに寄り添う多彩なラインナップで、サロン発のケアを日常に取り入れることができます。

公式サイト＆お得なキャンペーンも♡

TUPS JAPAN公式オンラインサイトやSNSでは、新製品やキャンペーン情報を随時発信予定。第一弾として、会員登録者向けにお得なクーポン配布もスタートします。

自宅で本格的なケアを叶えるチャンスをお見逃しなく♪

TUPSで始める未来志向の肌マネジメント

韓国のプロから愛されるサロン品質をそのまま自宅で体験できる「TUPS」。

肌タイプや季節に応じたきめ細やかなケアで、毎日のスキンケアを格上げしてくれます。日本初上陸を記念したキャンペーンもあり、今こそ新しいスキンケア習慣を取り入れる絶好のタイミング。

TUPSと一緒に、あなたの肌に自信と輝きをプラスしてみませんか？