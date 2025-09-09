◇MLB ドジャース3-1ロッキーズ(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースはタイラー・グラスノー投手の好投もあり勝利を飾りました。ロバーツ監督が試合後インタビューに登場しました。

2回に四球と犠牲フライで1点を失ったものの、三者連続三振など11個の三振を奪い7回1失点の好投をしたグラスノー投手について「素晴らしかった。序盤はリズムを探していたように見えたが、4、5、6、7回は本当に良かった。カーブも良かったし、速球も良かった。しかも初めて組む捕手相手にあそこまでできたのは立派だ。球数も多くなり、背中の問題から戻ったばかりで107球になったので、あのタイミングで降板させるのは当然だった。それでも本当に素晴らしい投球だった」と称賛。

継投投手らも1安打に抑え勝利を呼び込みます。「ブレーク（・トライネン）はとても良かった。そしてタナー（・スコット）は二塁打を浴びたが、あれは低めのスライダーを打者がうまく拾ったものだ。その後は弱い当たりでアウトも取れた。ゼロを二つ重ねられたのは良かった。最も大事なのはチームとして勝てたことだからね」と話しました。

ドジャースは2日前の日本時間7日に9回2アウトまで先発の山本由伸投手がノーノーの好投をしていましたがソロホームランを浴び、継投してからはリリーフが崩れ逆転負けを喫していました。この日もノーヒットがかかった9回に2塁打が生まれ、つい先日の悪夢が頭をよぎったファンもいたかもしれません。

ロバーツ監督は「そういうふうには考えないようにしている。選手を信じることを示さなければならない。もちろん彼らは仕事を果たさなければならないが、今夜は良かった」とこのときのことを振り返りました。

「我々のチームは先発投手陣を軸にしている。彼らがゼロを積み重ねれば、打線が試合をこじあけるチャンスを持てるし、接戦に持ち込める。今夜もムーキー（・ベッツ）の一打で勝つことができた。リリーフ陣を温存し、適切なマッチアップを組むことにもつながる。理想的な継投が組めないこともあるが、先発陣がこうして投げてくれることでチーム全体が助かっている」と投手陣ついて話しました。