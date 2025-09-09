【セブン-イレブン】対象商品を買うと「おにぎり・寿司」が50円引きに！ オトクなレシートクーポンで食欲の秋を楽しもう
セブン-イレブンにて、対象の商品を買うと次回使える「おにぎり・寿司50円引きレシートクーポン」プレゼントキャンペーンが3週連続で開催中！ 食欲の秋に楽しめる商品がお得に楽しめます。
▼第1弾（9月9〜15日）は麺
第1弾の9月9〜15日は、冷蔵ケース内の「そば・うどん」「ラーメン」「スパゲッティ・パスタ」「グラタン・ドリア」などの「麺」が対象。商品名に「春雨」「マカロニ」「こんにゃく麺」「そうめん」が入っていればOKとのことなので、かなり種類がありそうです。対象商品には目印のロゴが入っているようなので、こちらでチェックするとよいかもしれません。
クーポンは9月9〜22日の期間で使えます。もらった後からすぐに使えるので、忘れずに使えそうですね！
※常温麵（カップラーメン、袋麺など）、冷蔵袋麺、低カロリー麺、とうふ麺、冷凍麺は対象外
▼第2弾（9月16〜22日）はカップデリ
第2弾の9月16〜22日は、サラダなどの「カップデリ」各種が対象。クーポンは9月16〜29日、第3弾の配布期間終了まで使えます。
▼第3弾（9月23〜29日）は揚げ物とベーカリー
第3弾の9月23〜29日は、「揚げ物」と「セブンカフェベーカリー」が対象です。クーポンは9月23日〜10月6日まで使えます。
※パン売り場のドーナツは対象外
※下記は対象
・セブンカフェベーカリー各種
・5個入りのものが対象：「若鶏のからあげ」「サクなげ」「サクにゃげ」「スギヨの加賀揚」
・4個入りのものが対象：「ザンギ」
・3個入りのものが対象：「ななから」各種、「至高のから揚げ」各種、「揚げたこ焼き」「お店で揚げたさつまいもボール」「お店で揚げたチーズボール」「おかずコロッケ北海道じゃがいも」「いかまるくん」
※冷凍ケース内のおにぎり、寿司は対象外
※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなります
※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなります
※他のクーポンとの併用はできません
(文:芦野 秋)
