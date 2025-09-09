Á¥±Û±Ñ°ìÏºà¸µ¥«¥Îá¤È¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡×ºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¡ªà¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ëá¶á±Æ¤Ë¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¤ª»Ñ¤òÇÒ¸«¤Ç¤¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼¡¡¡ÖÅÏµ´¡×¤Ç¶¦±é
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ç¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿♡¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¤¬à¸µ¥«¥Îá¤ÈºÆ²ñ¡Ä¡£´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¦¤«¤¬¤¨¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥Ž¥ÌîÂ¼¿¿Èþ¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ç¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿♡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2¿Í¤¬´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤ËþÌÌ¤ÎÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Á¥±Û¤ÈÌîÂ¼¤ÏTBS¤ÎÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¶¶ÅÄÔè²ì»Ò¥É¥é¥Þ ÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×(1990Ç¯¡Á)¤Ç¶¦±é¡£5»ÐËå¤Î4½÷Ž¥²¬ÁÒÍÕ»ÒÌò¤ÎÌîÂ¼¤È¡¢ÍÕ»Ò¤È2ÅÙ¤âº§Ìó´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤â·ëº§¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿à¸µÎø¿Íá»³¸ýÂÀÏºÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿Á¥±Û¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Ž¥ÀÐ°æ¤Õ¤¯»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈÍÕ»Ò¤µ¤ó!!¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´é¤Ö¤ì¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°ÂÄê¤Î¤ªÆó¿Í¡×¡ÖÁ¥±Û¤µ¤ó¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖÍÕ»Ò¤µ¤óÁ´Á³¤«¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÆó¿Í¤Î¤ª»Ñ¤òÇÒ¸«¤Ç¤¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼Æ±»Î¥ª¡¼¥é¥Ð¥Á¥Ð¥Á¥Ç¥¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£