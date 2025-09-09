¸µÁÄ¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¥¢¥¤¥É¥ëà¥×¡¼¥ë¤ÇÉâ¤ÎØ¥À¥ó¥¹áÆ°²è¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÌµ¸Â¥ë¡¼¥×¡×¡Ö¥Î¥ê¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡×±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÉ×¤¬¸ø³«
Éâ¤ÎØ¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ä¡Ö¤¯¤ß¤³¡¡¤Î¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¤Î²£Èø½é´î(46)¡áÄ¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¥¨¥ó¥¯¥ß¥À¥ó¥¹¡¡¤¯¤ß¤³¡¡¤Î¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î±óÆ£µ×Èþ»Ò(47)¤¬¡¢¥×¡¼¥ë¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»Ò¶¡ÍÑ¤ÎÉâ¤ÎØ¤òÊÒ¼ê¤Ë¥Ý¡¼¥º¡¢²ÚÎï¤Ê¥¿¡¼¥ó¤ÇÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ëÆ°²è¡£
¡¡²£Èø¤Ï±óÆ£¤¬¥À¥ó¥¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤ÉºÊ¤È¤ÎÆü¾ï¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤òÉÑÈË¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤·³Ú¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÌµ¸Â¥ë¡¼¥×¡×¡Ö¥Î¥ê¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼´Ö¤â¤Ê¤¯È´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡¢1995Ç¯¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉCM¡Ö¾ÚÌÀ¼Ì¿¿ÊÔ¡×¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£96Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö´§º§Áòº×ÉôÄ¹¡×(TBS)¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤·¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î¥¦¥ê¥Ê¥ê!!¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤â³èÌö¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¼Ô¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤·¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï16Ç¯¤Ë±Ç²è´ÆÆÄ¤Î²£Èø½é´î¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï2»ù¤ÎÊì¡£