¸ø³«¤·¤¿²ÈÂ²¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ÎÉ¹Àî¤­¤è¤·(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àkiina_kiyoshi_hikawa¤è¤ê)

º£Æü¤ÏÎ¾¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ëÆü¡ÄÃÂÀ¸Æü¤Ë20Ç¯Á°¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤ò¸ø³«

¡¡²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤­¤è¤·(47)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö9·î6Æü¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¡1977Ç¯48Ç¯Á°¡¡Éã¤ÈÊì¤Ë»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ëÆü¡¡¶¯¤¯·ò¹¯¤Ë»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£

¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö20Ç¯Á°¤Ë½é¤á¤ÆÉã¤ÈÊì¤òÅìµþ¤Î¼«Âð¤Ë¸Æ¤ó¤ÀÆü¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç»£±Æ¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î1Ëç¤ò¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÆþ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

É¹Àî¤­¤è¤·¤¬¸ø³«¤·¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿Æ¹§¹Ô¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ökiina¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë»÷¤Æ¤ë¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£