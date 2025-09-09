¡ÖÇ®¤¯¤Ê¤ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄVSÆüËÜ¥Ï¥à¿·¾±´ÆÆÄ¡¢¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç¼ó°Ì·èÀï¤Ø
¡¡¢¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê9Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç·òÆ®¤òÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£Æ±³ØÇ¯¤ÎÎ¾´ÆÆÄ¤Ï»î¹çÁ°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼É½¸ò´¹¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸ø¼°ÀïºÇ¸å¤Ê¤Î¤Ç±ó¤¯¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¡£¤¤¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ë¸«¤Æ¤¤¤ÆÇ®¤¯¤Ê¤ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£