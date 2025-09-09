µð¿Í¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬º£µ¨2ËÜÌÜ¤ÎËþÎÝÃÆ¡ª¥×¥í½é¤Î2·åËÜÎÝÂÇ¤Ë²¦¼ê¡Öµ¤»ý¤Á¤ÇÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ë¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬9Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç13»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ë9¹æËþÎÝÃÆ¡£¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë2·åËÜÎÝÂÇ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö7ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ19»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿½é²ó¡¢1»àËþÎÝ¤ÇÆþ¤Ã¤¿Âè1ÂÇÀÊ¤À¡£Áê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¾²ÅÄ¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¤¸¤¿7µåÌÜ¡¢Äã¤á¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤Æº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡5·î¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï8·î19Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç5¹æËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Á¡¢21Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç¤Ï6¹æ2¥é¥ó¡£
¡¡22Æü¤ÎDeNAÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¤Î2»î¹çÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë7¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤È¡¢24Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç¤Ïº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¸åÊý¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂÀÅÄ°ß»¶¡×¤Î´ÇÈÄ¤òÄ¾·â¤¹¤ëÈôµ÷Î¥146¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÃÂç8¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ¾Þ¶â100Ëü±ß¤ò¥²¥Ã¥È¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¼«¸ÊºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡8·î¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤Î2021Ç¯9·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë5ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ·î´Ö¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤·¡¢18ÂÇÅÀ¤ÏÆ±¤¸¤¯2021Ç¯9·î¤Î13ÂÇÅÀ¤òÄ¶¤¨¤Æ¼«¸ÊºÇÂ¿µÏ¿¹¹¿·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢§¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤¤·Á¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ÇÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£