¥í¥ó¥É¥ó¹Ù³°¡ÈÆñÌ±¥Û¥Æ¥ë¡É¤¬¥¤¥®¥ê¥¹Ê¬ÃÇ¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÌäÂê¤Ë¡Ä½ÉÇñ¼Ô¤¬ÃÏ¸µ¾¯½÷¤Ë¡ÈÀÅª·ù¤¬¤é¤»¡É³ÆÃÏ¤ÇÎ©¤ÁÂà¤µá¤á¤ë¥Ç¥âÁê¼¡¤°
¥¤¥®¥ê¥¹³ÆÃÏ¤ÇÆñÌ±À¯ºö¤ò½ä¤ë¥Ç¥â¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½»Âð³¹¤Ë¸½¤ì¤¿ÆñÌ±¥Û¥Æ¥ë¡£
ÃÏ¸µ½»Ì±¤«¤éÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤òÆóÊ¬¤¹¤ëÂç¤¤Ê²Ð¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Î¹Ù³°¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë³¹¡¢¥¨¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¤¢¤ë¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½»Âð³¹¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¿¤º¤à1¤Ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¡£
¤³¤Î¥Ù¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ë´Ì¿¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë138¿Í¤ÎÃËÀ¤¬½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬2025Ç¯7·î¡¢½ÉÇñ¼Ô¤Î1¿Í¤¬ÃÏ¸µ¤Î¾¯½÷¤ËÂÐ¤·ÀÅª·ù¤¬¤é¤»¤ò»î¤ßÁÊÄÉ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½»Ì±¤ÎÉÔ°Â¤ÈÈ¿È¯¤Ï°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î©¤ÁÂà¤¤òµá¤á¤ë¥Ç¥â¤¬¥¤¥®¥ê¥¹³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·Ù»¡´±¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´ÇÈÄ¤äÆ»Ï©¤ÎÇòÀþ¤Ê¤É¡¢»ê¤ë½ê¤ËÀÖ¤¤¥Ú¥ó¥¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿½½»ú¤Î¥Þ¡¼¥¯¡£
ÆñÌ±¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÅÚÃÏ¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤³¤ÎÀÅ¤±¤µ¤ÈÎÐ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òµá¤á¤Æ¤³¤³¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¼Ò²ñÉÔ°Â¤äº®Íð¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¿´¤¬ÄË¤ß¤Þ¤¹¡×¡Ö°ÜÌ±¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÍè¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬ÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤¬½»¤à¤¿¤á¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º¬¶¯¤¤ÆñÌ±¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¡£
¿½ÀÁ¼Ô¤ÏÇ¯´Ö11Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÈñÍÑ¤Ï1ÆüÅö¤¿¤êÆüËÜ±ß¤ÇÌó11²¯±ß¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬ÀÇ¶â¤ÇÏÅ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢ÆñÌ±È¿ÂÐ¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢³¹¤Ë¤Ï¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿°ì³Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¡ÖÊ¬ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÄ·ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¤â¤Î¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆñÌ±¥Û¥Æ¥ë¤ò½ä¤ëÂÐÎ©¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹Á´ÅÚ¤ËÇÈµÚ¤·¡¢¼Ò²ñ¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£