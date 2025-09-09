È¾Æ³ÂÎASML¤¬Ê©¿·¶½AI½Ð»ñ¡¡2200²¯±ß¡¢ÊÆ´ë¶È°ÍÂ¸Ã¦µÑ¤Ø
¡¡¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡Û¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖÂç¼êASML¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï9Æü¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿·¶½´ë¶È¥ß¥¹¥È¥é¥ëAI¤Ë13²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó2200²¯±ß¡Ë¤ò½Ð»ñ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£²¤½£¤ÎÍÎÏ´ë¶È¤¬Ï¢·È¤·¡¢³èÍÑ¤¬¿Ê¤àAIÊ¬Ìî¤Ç¹â¤¤¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤ÄÊÆ´ë¶È¤Ø¤Î°ÍÂ¸Ã¦µÑ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡ASML¤Î½Ð»ñÈæÎ¨¤ÏÌó11¡ó¤Ç¡¢±Ñ»æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ë¤è¤ë¤ÈÉ®Æ¬³ô¼ç¤È¤Ê¤ë¡£ASML¤Ï¡¢¸¦µæ¤ä³«È¯¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇAI¤ò³èÍÑ¤·¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤ÎÇ¼´üÃ»½Ì¤ä¹âÀÇ½²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¡¡ASML¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬ËÌ³¤Æ»¤Ç¼¡À¤ÂåÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¹ñ»º²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥é¥Ô¥À¥¹¤Ê¤É¤ËÀ½ÉÊ¤òÇ¼Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£