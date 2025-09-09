ÃÏ¿Ì¾è¤ê±Û¤¨ÅÁÅý¤Î¡Ö¥Ü¥¼º×¤ê¡×°ÀÐÅç¡ÄÆü¾ïÌá¤ë
news every.¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡ÖÃÏ¿Ì¾è¤ê±Û¤¨ÅÁÅý¤Î¡Ø¥Ü¥¼º×¤ê¡Ù°ÀÐÅç¡ÄÆü¾ïÌá¤ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
º×¤ê²ñ¾ì¤Ç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÛÍÍ¤Ê²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥Ó¥í¥¦¤ÎÍÕ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡Ö¥Ü¥¼¡×¡£
¡Ö¥Ü¥¼¡×¤¬»ý¤ÄËÀ¤ËÅÉ¤é¤ì¤¿ÀÖÅÚ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÌñÊ§¤¤¤Î¤´Íø±×¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ü¥¼¡×¤Îº×¤ê¡£
ÃÏ¿Ì¤¬ÉÑÈ¯¤·¤¿¼¯»ùÅç¸©½½ÅçÂ¼¡¢°ÀÐÅç¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£
½½ÅçÂ¼¤Ç¤Ï6·î21Æü°Ê¹ß¡¢¿ÌÅÙ6¼å¤ä¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´Þ¤á¡¢2300²ó°Ê¾å¤ÎÍÉ¤ì¤ò´ÑÂ¬¡£
½»Ì±¤ÏÅç¤Î³°¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬Åç¤ËÌá¤ê¡¢ÃÏ¿Ì¤â¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÀÐÅç¤Î½»Ì±¡¦ÍÀîÈþ¹á¤µ¤ó¡ÖÉü¶½¤ÎÃû¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥¼¤ÏÅç¤Î¿À¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ÀÐÅç¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡£ËÜÅö¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¥¼º×¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¡×
