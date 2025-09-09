¡È²÷Å¬¶õ´Ö¡É¤Ë´ë¶È¤Î´Ø¿´¹â¤Þ¤ë¡¡¶âÂô±ØÀ¾¼þÊÕ¤Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Î³«¶ÈÁê¼¡¤°¡¡ÇØ·Ê¤Ë¿Í¼êÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬¡Ä
¶âÂô±Ø¤Î¼þÊÕ¤Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Î³«¶È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÀî¤Î¸©Æâ³°¤Î´ë¶È¤¬´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¡¢±ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤ÎºÇ¿·¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë»ö¾ð¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂô±Ø¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬¡¢8Æü¤Ë³«¶È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡Ö¥Ò¥í¥ª¥«¥Æ¥é¥¹¡×¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ï¡¢Æþµï¤¹¤ë´ë¶È¤Î¶¦Í¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤¹¡£
ÃÝÆâ ºÌÇµ µ¼Ô¡§
¡ÖÆþµï¼Ô¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤³¤Á¤é¤Î¶¦Í¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
ËÌÔ¢¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡£
¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ê¤ä¤¹¤¤¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£
ËÌÔ¢¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹·Ð±Ä´ë²èÉô¹ÊóIR¥°¥ëー¥×¡¦°ðÉÙ ¼Âµ®»Ò ¤µ¤ó¡§
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ¾Çò¤òÀß¤±¤Æ¡¢¤½¤Á¤é¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£(Q. ÂîµåÂæ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í) ¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»¨ÃÌ¤«¤é¡¢ÂÐÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
6³¬¤«¤é12³¬¤Ï¥Æ¥Ê¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¡¢¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢¤ÎÌÌÀÑ¤ÏºÇÂç180ÄÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾®¤µ¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö¤â¡Ä
ËÌÔ¢¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹·Ð±Ä´ë²èÉô¹ÊóIR¥°¥ëー¥×¡¦°ðÉÙ ¼Âµ®»Ò ¤µ¤ó¡§
¡Ö±Ø¶á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸©³°¤ÎÊý¤â¤¹¤°¤Ë»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¥Æ¥Ê¥ó¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î·ÀÌó¾õ¶·¤Ï¡¢1¤«·îÁ°¤Ï3³äÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¸½ºß¡¢¸ò¾ÄÃæ¤ÎÏÃ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ì¤ÐËþ¾²¤Ë¶á¤¤¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤³¤Á¤é¤Ï3Ç¯Á°¤Ë½×¹©¤·¤¿JRÀ¾ÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤¬¼ê³Ý¤±¤ëNK¥Ó¥ë¡£
¶âÂô±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Î10³¬·ú¤Æ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ç¤¹¡£
µÙ·Æ¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥ì¥¹¥È¥¹¥Úー¥¹¤Î¤Û¤«¡¢½÷À¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤³¤ó¤Ê¹©É×¤â¡Ä
ÃÝÆâ ºÌÇµ µ¼Ô¡§
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬½÷ÀÀìÍÑ¤Î¥±¥¢¥ëー¥à¤Ç¤¹¡£Ç¥¿±Ãæ¤ÎÊý¤Ê¤É¤¬µÙ·Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸Ä¼¼¥¹¥Úー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹Âç¼êCBRE¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶âÂô±Ø¼þÊÕ¤Ç¤Ï¿·ÃÛ¤Ê¤É¤Î¥°¥ìー¥É¤Î¹â¤¤Êª·ï¤¬¹¥Ä´¡£
¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¤ì¤¤¤Ç²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤ò¥¢¥Ôー¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢°ÜÅ¾¤¹¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¶âÂô±Ø¼þÊÕ¤ÎÄÂÎÁ¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ú¤¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝÆâ ºÌÇµ µ¼Ô¡§
¡Ö¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢²÷Å¬¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë´ë¶È¤Î´Ø¿´¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¹â¤¯¿ä°Ü¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×