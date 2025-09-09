SHIHO、娘・サランとスタイル抜群2ショット 初韓国ファッションショー出演裏側
【モデルプレス＝2025/09/09】モデルのSHIHOが、9月8日に自身のInstagramを更新。初韓国でのファッションショーの様子を投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】SHIHO＆娘・サラン、スラリと伸びた美脚
この日は「初韓国でのファッションショー＆15年ぶり？！くらいのショー出演」とつづり、韓国ファッションの中心的イベントであるソウルファッションウィークのランウェイに出演したことを報告。「いっぱいいっぱいだったけれど、緊張より心からワクワク楽しめた時間」と前向きに振り返り、白いフリルのロングドレス姿で颯爽とランウェイを歩く姿の写真や動画を公開した。
また、リラックスした表情のSHIHOと目を見開いてお茶目な表情をしている長女とのオフショット写真も投稿し「サラン（長女）も観に来てくれたのですが、ファッションショーに出演する姿を娘に観てもらえるなんて、夢のような出来事でした」「彼女の何かしらの印象に残り、何かを引き継いでくれる時間になっていたら」と、現在芸能活動中の長女に向けての思いも書き込んでいる。
この投稿には「モデルの本領発揮でかっこいい」「美しい、15年ぶりとは思えない」「完璧なスタイルの親子」などの反響が寄せられている。
なお、2日には、アジア最大規模のアートフェアである「Frieze Seoul（フリーズ・ソウル）」のオープニングパーティーでBLACKPINK（ブラックピンク）やBTS（ビーティーエス）メンバーとの2ショット写真も投稿していた。SHIHOは、2009年に格闘家の秋山成勲と結婚し、2011年に第1子となるサランを出産。サランは韓国でもチュ・サランとして活動している。（modelpress編集部）
◆SHIHO、初韓国でのファッションショーを回顧
