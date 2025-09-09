¹âÃÎ»Ô9·îµÄ²ñ»Ï¤Þ¤ë Áí³Û1²¯9400Ëü±ß¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÄó½Ð¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ»Ô¤Î9·îµÄ²ñ¤¬³«²ñ¤·¡¢¼¹¹ÔÉô¤ÏÁí³Û1²¯9400Ëü±ß¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤ä¡¢»Ô¤Î»ÜÀßÍøÍÑÎÁ¤ò¸«Ä¾¤¹¾òÎã²þÀµ°Æ¤Ê¤É¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9·î9Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î9·îµÄ²ñ¤¬³«²ñ¤·¡¢¼¹¹ÔÉô¤ÏÁí³Û1²¯9400Ëü±ß¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤ä¾òÎãµÄ°Æ¤Ê¤É68·ï¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¶µ°éµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Ø¹»ÀßÃÖÈñÍÑ¤ä¡¢Åì¾ÃËÉ½ð»°Î¤½ÐÄ¥½ê¤Î°ÜÅ¾¤Ë¸þ¤±¤¿ÈñÍÑ¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾òÎã²þÀµ°Æ¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¾å¾º¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë16Ç¯´Ö¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¹âÃÎ»Ô¤Î64»ÜÀß¤Î»ÈÍÑÎÁ¤ä¼ê¿ôÎÁ¤ò²þÄê¤¹¤ë°Æ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀâÌÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿·¬Ì¾»ÔÄ¹¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶áÇ¯¤ÎÊª²Á¾å¾º¤ä·ÐºÑ¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢»ÜÀß¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤ä¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤«¤«¤ë·ÐÈñ¤¬Âç¤¤¯Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»ÜÀßÅù¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¤ÈÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤Êý¤È¤Î´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÉéÃ´¤Î¸øÊ¿À¤ò¡¢¤è¤ê°ìÁØ³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼õ±×¤ÈÉéÃ´¤ÎÅ¬Àµ¤Ê¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÀ°Íý¤ò¹Ô¤¤¡¢º£µÄ²ñ¤Ë´Ø·¸¾òÎã¤ò²þÀµ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
ÎÁ¶â²þÄêÍ½Äê¤Î»ÜÀß¤Ï64»ÜÀß¤Ç¡¢ÃÍ¾å¤²Í½Äê¤Î¼ç¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¹âÃÎ»ÔÊ¸²½¥×¥é¥¶¤ÎÂç¥Ûー¥ë¤¬3Ëü7350±ß¤«¤é4Ëü6680±ß¤Ø¡¢¹âÃÎ»ÔºØ¾ì¤Î²ÐÁò¾ì»ÈÍÑÎÁ¤¬2Ëü±ß¤«¤é2Ëü5000±ß¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹âÃÎ»Ô¤Ï¤³¤ì¤Ë¤è¤êÇ¯´Ö¤ÇÌó1²¯±ß¤ÎºÐÆþÁý¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÃÎ»Ô¤Î9·îµÄ²ñ¤Ï9·î30Æü¤Þ¤Ç22Æü´Ö³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£