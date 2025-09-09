¡ÚÌ©Ãå¡Û¡Ö°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤ò½õ¤±¤¿¤¤¡×µßµÞ½ÐÆ°·ï¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¡¡Áö¤êÂ³¤±¤ëÂâ°÷¤¿¤Á¡¡Ê¡²¬
9·î9Æü¤Ï¡¢µßµÞ¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¡¢µßµÞ¼Ö¤Î½ÐÆ°·ï¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌ¶å½£»Ô¤Ç¡¢Ì¿¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËÁö¤êÂ³¤±¤ëµßµÞÂâ°÷¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µßµÞ»ØÎá¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¸½¾ì½»½ê¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¥´¥à¼êÂÞ¤òÁõÃå¡£³èÆ°Éþ¤òÃå¤Æ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ö¡¢¤ï¤º¤«1Ê¬¤Ç¤¹¡£
¢£Ââ°÷
¡Ö¤í¤ì¤ÄÉÔÎÉ¡¢¤Õ¤é¤Ä¤¡¢ÅÇ¤µ¤¡¢ ±¦È¾¿ÈÃ¦ÎÏ¡¢ÂÎ¤¬·¹¤¯¡£¡×
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¹âÎðÃËÀ¤«¤é¡ÖÂÎ¤¬±¦Â¦¤Ë·¹¤¯´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÄÌÊó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï±¦Â¦¤Ë·¹¤¯´¶¤¸¤Ç¡£¡×
¢£´µ¼Ô
¡Ö±¦¤¬¡¢¤ï¤ê¤È·¹¤¯¡£¡×
Ââ°÷¤ÏÃËÀ¤Î¾õÂÖ¤ä¸ÀÍÕ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¶ÛµÞÅÙ¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ââ°÷
¡Ö¾É¾õÅª¤ËÇ¾·ì´É¡¢Æ¬¤Î·ì´É¡£¤³¤Á¤é¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£»þ´Ö¤¬Áá¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
ÃËÀ¤Ï¤¹¤°¤Ë¡¢¶á¤¯¤ÎÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼êÅç ¾ÃËÉ»ÊÎáÊä
¡Ö´ï¶ñÅÀ¸¡»Ï¤á¡ª¡×
¤³¤³¤Ï¡¢ÁíÀª12¿Í¤ÎµßµÞÂâ°÷¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ÖËÌ¶å½£»Ô¾ÃËÉ¶ÉµßµÞ¥ïー¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤¹¡£4¿Í°ìÁÈ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÈà¤é¤Î¶ÐÌ³¤Ï¡¢°ìÆü24»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó²¾Ì²¤Ï¤È¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿²¤Æ¤¤¤Æ¤â»ØÎá¤¬ÌÄ¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¸½¾ì¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
½ÐÆ°¤ÎºÝ¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÉþ¤Ï°ì¸«¡¢ÉáÄÌ¤Îºî¶ÈÉþ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡£
¢£Ê¿»³Íãµ¼Ô
¡ÖÉ÷¤òÄÌ¤·¤Ë¤¯¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È½ë¤¤¤Ç¤¹¡£¼ó¤â¤È¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤Ë½ë¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤ì¤Ï¡Ö´¶À÷ËÉ»ß°á¡×¤Ç¤¹¡£´µ¼Ô¤Î·ì±Õ¤äÂÎ±Õ¡¢´¶À÷¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢É÷¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÄÌ¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ââ°÷¤Ï¡¢¿¿²Æ¤Ç¤â¤³¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ââ°÷
¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤«¤é¡£³¬ÃÊ2ÃÊÅ¾Íî¡¢Â¦Æ¬Éô¡¢½Ð·ì¤¢¤ê¡£¡×
¹âÎð¤Î½÷À¤¬Æ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤«¤éÄÌÊó¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤è¤½10Ê¬¸å¤Ë¸½¾ì¤Î¼êÁ°¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡£
¢£Ââ°÷
¡Ö¤³¤³¤«¤é¡©¡×
µÞ¼ÐÌÌ¤Î¶¹¤¤Æ»¤Ç¤¹¡£µßµÞ¼Ö¤¬¿µ½Å¤Ë¿Ê¤à´Ö¤Ë¡¢Ââ°÷¤Î1¿Í¤¬¼Ö¤ò¹ß¤ê¤Æ´µ¼Ô¤Î¤â¤È¤ËÁö¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ââ°÷
¡ÖÄË¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤³¤³¤À¤±¡©¼ó¤Î¸å¤í¤Ï¿¨¤Ã¤ÆÄË¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ÇØÃæ¤Ï¡©¡×
¡Ö¤Þ¤À¡Ê·ì¤¬¡Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£1¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤Î·ì¼ð¡£¡×
¡ÖÄË¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤¤¤Þ¤â·ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Ä¤¯Çû¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¡×
½÷À¤Ï¤â¤È¤â¤È±¦È¾¿È¤Ë¤Þ¤Ò¤¬¤¢¤ê¡¢²È¤Î³¬ÃÊ¤ò²¼¤ëºÇÃæ¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÉÂ±¡¤ØÌµ»ö¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËÌ¶å½£»Ô¾ÃËÉ¶É¡¦¼êÅçÄ¾µ£ ¾ÃËÉ»ÊÎáÊä
¡Ö³°¤Î½Ð·ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Î½Ð·ì¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢º¿¹ü¤è¤ê¾å¤Ï¡¢¤±¤¤ÄÇ¡¢¼ó¤Î¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤ÆÀÔ¿ñ¤ò°µÇ÷¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÂ»½ý¤¬¤Ê¤¤¤«¸«¤Æ³èÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
½ÐÆ°·ï¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿
ËÌ¶å½£»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ÔÆâ¤ÎµßµÞ½ÐÆ°·ï¿ô¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2020Ç¯°Ê¹ß¡¢Áý²Ã¤òÂ³¤±¡¢µîÇ¯¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤ÎµßµÞ½ÐÆ°·ï¿ô¤â¡¢²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¹âÎð²½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤òµ¡¤Ë·ò¹¯ÉÔ°Â¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö¥Ïー¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¡²¬»Ô¾ÃËÉ¶ÉºÒ³²µßµÞ»ØÎá¥»¥ó¥¿ー
¡Ö119ÈÖ¾ÃËÉ¤Ç¤¹¡£²Ð»ö¤Ç¤¹¤«¡¢µßµÞ¼Ö¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¤¹¤«¡£¡×
¢£Ê¡²¬»Ô¾ÃËÉ¶É ºÒ³²µßµÞ»ØÎá¥»¥ó¥¿ー¡¦ÏÂÅÄ ÊÝ¥»¥ó¥¿ーÄ¹
¡Ö¶ÛµÞÀ¤ÎÄã¤¤ÄÌÊó¤¬¡¢¼Â¤Ï119ÈÖÄÌÊóÁ´ÂÎ¤Î2³ä¶á¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤ÇÇ¯¡¹¡¢119ÈÖÄÌÊó¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖËÌ¶å½£»Ô¾ÃËÉ¶ÉµßµÞ¥ïー¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÂâ°÷12¿Í¤Ï¡¢Á´°÷¤¬µßµÞµßÌ¿»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤µ»½Ñ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢´ðÁÃÅª¤Ê·±Îý¤ÏÂÕ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ËÌ¶å½£»Ô¾ÃËÉ¶É¡¦¼êÅçÄ¾µ£ ¾ÃËÉ»ÊÎáÊä
¡ÖËèÆü¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤«¤»¤Æ¤ª¤¯¡£Áá¤¯½èÃÖ¤·¤Æ±¿¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢µßÌ¿Î¨¤Î¸ú²Ì¤¬¹â¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÂâ°÷¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»³Æâ¹¯»Ê ¾ÃËÉ»ÎÄ¹
¡Ö¾ºÇ¤»î¸³¤ÎÊÙ¶¯¤Ç¤¹¡£6¡¦7»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢µÙ·Æ¤ò¼è¤ê¤Ä¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
µßµÞÂâÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î»î¸³¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÌ±¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢£»ØÎá
¡ÖµßµÞ»ØÎá¡¢µÞÉÂ¡£¡×
ÁÐ»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢2¿ÍÆ±»þ¤Ë¤ª¤¦ÅÇ¤·¤¿¤ÈÄÌÊó¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ââ°÷¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¼ÖÆâ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ãー¤ËÌÓÉÛ¤òÉß¤¤¤Æ¡¢Æý»ù¤òÈÂÁ÷¤¹¤ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
2¿ÍÆ±»þ¤Ë¤ª¤¦ÅÇ¤·¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢Î¥Æý¿©¤Ë¤è¤ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢µã¤¤¸¤ã¤¯¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Á´¿È¤Î¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¾®»ù²ÊÂÐ±þ¤Î¤¢¤ëÉÂ±¡¤ØÁ÷¤êÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
²áµîºÇÂ¿¤Î½ÐÆ°·ï¿ô¤ÎÃæ¡¢Æü¡¹¡¢¸½¾ì¤ËµÞ¹Ô¤¹¤ëµßµÞÂâ°÷¤¿¤Á¡£¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´µ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¼êÅç ¾ÃËÉ»ÊÎáÊä
¡Ö´µ¼Ô°ì¿Í°ì¿Í¡¢³Î¼Â¤Ë°ã¤¦¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä°¼è¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¡¢´Ñ»¡¤·¤Æ½èÃÖ¤ò¤·¤Æ¡¢ÈÂÁ÷¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤¤¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ´ó¤êÅº¤¨¤ëµßµÞÂâ¤È¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÌ¿¤òÂ¿¤¯½õ¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Ââ°÷¤¿¤Á¤Ï¤¤ç¤¦¤â¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£