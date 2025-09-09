RKC¹âÃÎÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

³¤¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î»Å»ö¤ò³Ø¤ÖÆÃÊÌ¼ø¶È¤¬¡¢ÅÚº´À¶¿å»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

9·î9Æü¡¢ÅÚº´À¶¿å»Ô¤Î»°ºê¾®³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³¤¾å´Ä¶­¶µ¼¼¤Ï¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î»Å»ö¤ä³¤¤Î´Ä¶­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ÅÚº´À¶¿å³¤¾åÊÝ°Â½ð¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

9Æü¤Ï5¡¢6Ç¯À¸¤Î»ùÆ¸13¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢³¤¤Î·Ù»¡¡¦¾ÃËÉ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î»Å»öÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥á¥â¤ò¼è¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ä¶­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¥¯¥¤¥º¤â½ÐÂê¤µ¤ì¡¢³¤¤ËÎ®¤ì½Ð¤¿¤´¤ß¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤ä¡¢³¤¤Î´Ä¶­¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¢£5Ç¯À¸
¡Ö³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÏË»¤·¤¤¤±¤É¡¢¿Í¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
¢£6Ç¯À¸
¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤·³Ú¤·¤¯³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×

³¤¾å´Ä¶­¶µ¼¼¤Ï10Æü¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢»°ºê¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ï½ä»ëÄú¤Ë¾è¤ë¤Ê¤ÉÂÎ¸³³Ø½¬¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£